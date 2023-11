Yonatan Murillo, el defensor que se acerca a Once Caldas: el blanco sigue con la armada de su nómina

Empiezan a confirmarse los primeros nombres que llegan a reforzar la liga del fútbol colombiano. Hace pocos minutos, en charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio', el central 'cafetero' Yonatan Murillo, de paso por Deportivo Binacional de la Liga de Perú, dio pistas de su arribo a uno de los clubes del eje cafetero.

Según comentó el jugador, en el programa radial, todo estaría listo para que a partir de la próxima temporada esté en las filas del Once Caldas. "Ya se habló, dialogué con el 'profe' Hernán Darío Herrera. Quiero agradecerle a todos por el interés; es un orgullo. Faltarían pocas cosas, pero confiando en Dios para que todo se resuelva y llegar a un equipo grande como el Once Caldas", adelantó el colombiano.

*Otras declaraciones

¿Qué falta para cerrar su vínculo?

"El tema de fondo está hablado, no hay problema con eso. Es tratar de cuadrar bien para llegar allá (Once Caldas) y esperar que los exámenes médicos salgan bien".

Lo qué espera con el club

"Inicialmente la idea es poner al equipo en los puestos que uno sabe que el club puede estar. La idea es ayudarlo, clasificarlo, conseguir los puntos. Que el 'profe' me exprese todo, es algo que me motiva a llegar a un conjunto como Once Caldas"

¿Cómo le fue en Binacional de Perú?

"Fue muy positivo mi paso por allá. Estuve varias veces en el equipo ideal de la fecha; al principio me costó porque era un equipo de altura. En Manizales es donde hay menos altura, se puede llegar de buena manera, pero fui feliz y cuando se hacen las cosas bien, se valora. Vine por un tema familiar.

¿Relación con Dayro Moreno?

"Esperemos ayudar a Dayro ser el tema de goleador en la Liga"

Cabe indicar que Once Caldas ya había anunciado el lunes anterior la contratación del arquero James Rodríguez, que viene del Bucaramanga, y de Daniel 'Ratón' Quiñones, proveniente de América de Cali.