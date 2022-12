Yoreli Rincón: “Unos amigos de corbata dijeron que a la liga femenina nadie la iba a ver”

La reconocida futbolista colombiana, quien para el presente semestre está en el Junior, publicó un mensaje y dos fotos, mostrando cómo estaba el estadio Romelio Martínez, en el partido de este domingo.

Yoreli Rincón no se guardó nada y le mandó una indirecta aparentemente a los dirigentes del fútbol colombiano, luego de que se diera inicio a la liga femenina en Colombia.

La mediocampista del Junior publicó un mensaje en su cuenta de Twitter, donde señaló que “unos amigos de corbata que no me quieren mucho dijeron que la liga no aportaba nada y nadie lo iba a ver”.

Además, Yoreli acompaño lo escrito de dos fotos, una de la celebración de su gol, este domingo, en la victoria 2-0 sobre Real San Andrés.

La otra imagen era del estadio que acogió al equipo femenino del Junior y donde se vio una gran asistencia de personas para presenciar el juego. “Pero qué hermoso se veía ayer el Romelio Martínez”, destacó la jugadora.

