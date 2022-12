Yulián Anchico busca equipo: no seguirá en Santa Fe para 2017

El volante nortesantandereano no tuvo continuidad con el técnico Gustavo Costas. El equipo rojo sigue en pretemporada.

Yulián Anchico no hace parte de la pretemporada de Santa Fe, no será tenido en cuenta por Gustavo Costas y no continuará en el 2017 en la plantilla 'cardenal'.

El volante de 32 años llegó a Santa Fe en 2008 y con los 'leones' ha celebrado en ocho ocasiones. Tres ligas locales, una Copa Colombia, dos Superligas, una Copa Suramericana y una Copa Suruga Bank, fueron los trofeos que obtuvo durante su estadía de siete años en la institución 'cardenal'.

Anchico también estuvo presente en la única estrella del Deportes Tolima en el 2003 y en 2011 tuvo un paso fugaz por el fútbol mexicano con Pachuca.

Ahora el nortesantandereano busca equipo para continuar su carrera profesional.