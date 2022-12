Yulián Anchico, con el teléfono prendido: se encuentra cerca de firmar con un club colombiano

Mientras entrena con Santa Fe, el experimentado futbolista viene adelantando negociaciones con dos equipos. El año pasado terminó su contrato con Medellín.

Yulián Anchico se encuentra por estos días en Bogotá entrenando con la plantilla de Santa Fe, a la espera de resolver su futuro en el fútbol colombiano.

El lateral derecho, de 34 años, terminó su contrato con Independiente Medellín en diciembre del año pasado y ahora busca otros horizontes para continuar con su carrera.

“En Medellín estuve esperando la renovación, pero no se pudo y desde ese momento me estoy preparando”, le contó el jugador a GolCaracol.com.

Su deseo era poder regresar luego de tres años al cuadro ‘cardenal’, el equipo de sus amores, pero los cupos están completos y no tiene lugar en el plantel.

“Nunca quise salir de Santa Fe, pero es algo que no depende de mí, hay cosas que se deben respetar y que en el momento no se dieron para que esté nuevamente. Siempre guardo la ilusión de volver”, dijo.

Ahora, el futbolista está en la búsqueda de un nuevo equipo y hay dos en Colombia que han mostrado interés, pero prefirió no mencionarlos para no dañar las negociaciones.

“Estamos esperando, no de mi parte, sino de parte de los clubes. Quiero jugar y ser competitivo hasta que sepa que no lo pueda hacer. He tenido una carrera bonita y gracias a Dios nunca he sufrido una lesión de gravedad”, agregó.

El nacido en Cúcuta, Norte de Santander, sin embargo, no le cierra las puertas al fútbol internacional, en donde también maneja opciones. Su única experiencia la tuvo con el Pachuca, de México, en 2011.

“Ojalá pudiera seguir en Bogotá, porque he estado dos años en otras ciudades y no es fácil el traslado, el colegio de los niños, pero si no se da, miraremos ofertas por fuera del país”, indicó.

Por último, Anchico se refirió al presente de Santa Fe, que marcha en la última posición de la Liga Águila y está en la búsqueda de un entrenador tras la salida del uruguayo Guillermo Sanguinetti.

“Cuando los resultados no son positivos y se comparan con los de los últimos años, hay malestar. Pero la Liga está empezando, uno siempre cree que se le va a dar vuelta, porque además el torneo colombiano permite revertir un mal inicio. Me ha pasado muchas veces. Hay que apoyar al que llegue y que Santa Fe esté donde merece estar”, expresó el lateral, que consiguió ocho títulos con Santa Fe.

Además, le brindó su respaldo a uno de los candidatos que suenan para ocupar el banquillo del cuadro rojo de la capital y con el que compartió varios años.

“Le tengo mucha fe a Gerardo Bedoya por su adn, por su idea, por lo que sé que ha trabajado y lo que se ha preparado. A mí me gustaría que tuviera la oportunidad de trabajar como técnico en propiedad”, finalizó.