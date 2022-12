Yulián Anchico y su salida del DIM: “Me di cuenta cuando vi a otro compañero con mi número”

El mediocampista cucuteño sin embargo aseguró que no tiene nada que reprocharle al cuadro antioqueño y se mostró agradecido con el DT Octavio Zambrano. Además, confirmó ofertas del exterior.

A Yulián Anchico fue el primero que le llamó la atención que Independiente Medellín decidiera no seguir contando con él. Sin embargo, a sus 34 años, tiene la madurez y la experiencia para aceptar y respetar este tipo de determinaciones, e irse sin resentimiento alguno.

El cucuteño le explicó a GolCaracol.com que siempre tuvo un dialogo cordial con el entrenador Octavio Zambrano. Se sintió importante dentro del grupo y de hecho, el ecuatoriano le había manifestado su deseo de que siguiera en Medellín, pero que se le salía de las manos al no depender de él.

“Con él siempre hablé. Se me hizo extraño (mi salida) porque hubo muchas situaciones difíciles dentro del equipo, donde realmente me sentí importante. Fueron temas en los que a partir de mi experiencia pude tener injerencia dentro del grupo, tanto dentro como fuera de la cancha”, afirmó.

Sabor amargo que le quedó a Anchico, después de un año en Medellín, con el que jugó 33 encuentros y anotó un gol.

“Quedé triste porque no hubo nada oficial, me di cuenta de mi salida cuando vi a otro compañero con mi número. Pero quedé tranquilo porque de mi parte sentí que, si no era titular, fui importante a la hora de aportar dentro del grupo; entonces no tengo nada que reprocharles y me fui con toda la gratitud y el cariño”, reflexionó.

Por eso el mediocampista pasó la página y desde ya se enfoca en lo que será su próximo desafío.

“Tengo un par de cosas que me tienen pensando, pero así que estén muy cerca, todavía nada”, aseveró.

Aunque ante la información que se ha venido manejando sobre la posibilidad de su llegada al Deportivo América, de Ecuador; el jugador, eso sí, sin dar nombres, confirmó que podría concretarse.

“Lo de Ecuador está avanzado, pero realmente es una opción que hay que pensarla muy bien. Me propusieron un buen proyecto deportivo y el club está en etapa de crecimiento, lo que pasa es que tengo otras dos propuestas en el exterior y otra acá. Espero que se defina algo pronto”, sostuvo.

Por ahora, mientras se da alguna de las propuestas, continúa en Medellín entrenándose todos los días de manera individual, bajo las ordenes de un preparador personal.

“Es difícil, la verdad. Porque estaba acostumbrado a figurar, y tengo la incertidumbre de no saber qué pasará. Por supuesto que me ha generado ansiedad, pero afortunadamente tengo una gran familia que me acompaña y me da la tranquilidad que necesito”, concluyó Anchico, quien quiere que su nombre no deje de sonar en el fútbol de nuestro país.

