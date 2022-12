Yustin Arboleda le dijo no a Millonarios: el delantero rechazó la oferta y se queda en Honduras

El jugador, de 27 años, era uno de los pedidos de Jorge Luis Pinto para encarar con el equipo albiazul la Liga Águila-II 2019. Los capitalinos debutan este domingo frente a Envigado, en El Campín.

Se terminó la novela de Yustin Arboleda. El delantero rechazó la propuesta de Millonarios y continuará su carrera jugando en Honduras, para Marathón.

"Ha sido difícil tomar la decisión, son tantas cosas, pero he tomado la mejor decisión para mí, mi familia y la institución. Han sido tres semanas complicadas, pero he tomado una decisión y me quedó en el Marathón hasta diciembre", aseguró el chocoano en el programa 'Marathoneando'.

El atacante, de 27, años, tenía la última palabra en las negociones que habían llegado a un feliz término entre Millonarios y el club hondureño, luego de que los presidentes de ambas instituciones acordaran el traspaso del jugador.

Sin embargo, Álvaro Perchi, representante de Arboleda, en dialogo con el periodo ‘Diez’, aseguró: “La verdad fue de común acuerdo que dimos por finalizada la negociación el día de ayer (viernes). Agradecemos el interés por parte de Millonarios, pero pensamos que por varios factores no se facilitaba la llegada de Yustin”.

“Cuando un profesional en cualquier actividad ha tenido unos logros importantes quiere que le reconozcan su trabajo esto conlleva a aspirar a mejores condiciones. En el caso de Yustin las condiciones eran iguales a lo que está hoy en Marathón, no había ninguna diferencia, teniendo en cuenta que en Colombia la carga tributaria es alta y por lo tanto no había ninguna mejora”, explicó.

De esta manera, uno de los pedidos de Jorge Luis Pinto para la Liga Águila-II no pudo concentrarse. Millonarios, que debuta este domingo contra Envigado, cuenta hasta ahora con Hanzel Zapata, Jefferson Martínez, Cristian Arango y José Luis Moreno, como únicas contrataciones.

