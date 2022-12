Zambrano: “Conseguimos el objetivo, pero no estamos satisfechos por la manera como jugamos”

El entrenador ecuatoriano del Medellín analizó este sábado la derrota 2-0 de su equipo con Bucaramanga y se quejó por el estado en el que encontraron el camerino visitante.

Este sábado, Independiente Medellín perdió 2-0 con Bucaramanga, pero avanzó a las semifinales de la Liga Águila 2018-II, pues tenía la ventaja de tres goles que consiguió en el juego de ida.

Publicidad

El ‘poderoso’ hizo un mal partido y su adversario, que se impuso con los tantos de Brayan Rovira y Michael Rangel, por poco iguala el marcador global y llevar la serie a la definición desde el punto penalti.

Octavio Zambrano, técnico del Medellín, analizó en rueda de prensa la derrota de su equipo y dijo que no se van satisfechos de Bucaramanga “por la manera en como jugamos”.

“Nuestro equipo ha demostrado una manera de jugar, una identidad de fútbol y creo que este es el primer partido en el que no jugamos buen fútbol. Conseguimos un objetivo, pero no nos podemos sentir satisfechos por la manera en cómo jugamos”, aseguró Zambrano.

Vea acá: Medellín, primer semifinalista de la Liga Águila: avanzó pese a perder 2-0 con Bucaramanga

Publicidad

“Noté un par de rendimientos que no estuvieron a la altura de lo esperado. El equipo jugó apresurado, desesperado, motivado y eso se sumó a que teníamos un colchón amplio para manejar el partido”, agregó.

Por último, el entrenador ecuatoriano se quejó por el estado en el que encontraron el camerino visitante del estadio Alfonso López.

Publicidad

“No fue una buena noche, tuvimos un par de situaciones que no fueron las mejores desde el punto de vista logístico. Entramos a un camerino con un olor muy raro, son cosas que hay que mencionarlas porque no están bien. Esa no es una manera de jugar este tipo de partidos”, finalizó.

Independiente Medellín espera ahora en semifinales al ganador de la llave entre Santa Fe y el vigente campeón Deportes Tolima.