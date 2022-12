Zambrano: “Tengo una fe ciega de que los jugadores van a encontrar el equilibrio que necesitamos”

El entrenador de Independiente Medellín dijo este sábado en rueda de prensa que confía en que su equipo mejore y pueda salir de la racha negativa en la Liga Águila 2018-II.

El técnico ecuatoriano de Independiente Medellín, Octavio Zambrano, fue autocrítico con la actuación de su equipo, este sábado, en la igualdad 2-2 con Santa Fe, pero se mostró optimista para lo que viene.

“Tengo una fe ciega de los que jugadores van a encontrar el equilibrio que necesitamos. Somos conscientes de nuestros errores, lo revisamos, corregimos, pero nos mata la ansiedad”, aseguró Zambrano.

“La propuesta de Santa Fe era jugar al pelotazo: enviaban la pelota larga y esperaban un error nuestro. Sabiendo que esto se iba a dar, no estábamos armados, con nuestra confianza, para contrarrestar ese tipo de situaciones. Es un tema de concentración”, agregó.

Sobre el mal ambiente que había en el estadio Atanasio Girardot, el estratega del ‘poderoso’ dijo que “no creo que la presión de la barra haya jugado en contra del equipo. Hoy era un momento para reivindicarnos y dejamos pasar una gran oportunidad. No culpo a la hinchada”.

Por último, sobre los fallos a favor del Medellín que lo jueces no han sancionado correctamente, Octavio Zambrano indició que “se miden muchas cosas en el fútbol, pero hasta ahora no he visto una medida para los árbitros, por eso se hace necesario el VAR”.

Medellín jugará en la próxima jornada en condición de visitante frente a Patriotas, que igualó 1-1 el pasado viernes frente al Boyacá Chicó.

