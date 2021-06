"Lo que faltó por notificar fue el mal comportamiento de Orlando Rojas, asistente de Millonarios"

El pasado lunes se conoció en algunos medios de comunicación el informe arbitral del juego entre Millonarios y Junior que terminó en insultos y golpes. Allí se conoció que el juez Jorge Tabares reportó a los jugadores de Junior: Omer Martínez, Didier Moreno, Willer Ditta y Sebastián Viera por agresión a un rival. Ricardo Márquez aparece señalado de provocar a los rivales en dicho documento.

Sin embargo, el que no aparece, según declaraciones del gerente del Junior, Héctor Fabio Báez, en el programa ‘Blog Deportivo’, de ‘Blu Radio’, es el asistente técnico de Millonarios, Orlando 'el salvaje' Rojas, a quien apuntó.

"Nosotros no recibimos notificación de los jugadores que fueron expulsados, lo que sí nos sorprendió fue que los medios ya tuvieran el informe arbitral. Eso no debió suceder, es grave que haya una fuga de información", señaló el gerente de entrada.

Al ser interrogado si el informe del equipo al arbitral no se le entrega a los delegados del equipo, según lineamiento de FIFA, Báez explicó que deben revisar si el procedimiento fue mal elaborado por el árbitro, de acuerdo a las normas del torneo colombiano, para tomar medidas: “En la FIFA hay unos lineamientos y las asociaciones miembro se acogen a ellas. Obviamente el reglamento interno es el que se aplicaría. Tendríamos que ver el Código Único Disciplinario para revisarlo en detalle y saber si el procedimiento fue mal elaborado por parte del árbitro o no. Vamos a revisar con los abogados del club y miraremos si el árbitro cometió una infracción, pues los jugadores no podrían ser sancionados ni demás”.

Además, expresó que en lo que se filtró en los medios de comunicación no aparece mención alguna al comportamiento irregular del asistente técnico de Millonarios, Orlando Rojas: “También me parece que hay comportamientos que no fueron notificados en ese informe que se ha filtrado a los medios, como el del señor Orlando Rojas, que todos los partidos pelea con los cuartos árbitros, con los bancos visitantes. Es más, yo tuve una diferencia con él en el desarrollo del partido porque comienza a insultarse con los jugadores dentro del campo. Eso no debe de ser así, los jugadores se pueden decir lo que quieran ellos allá dentro, uno que está afuera, debe propender porque exista un buen ambiente y el partido se puede llevar a cabo sin ningún tipo de situaciones que alteren el mismo, como sucedió esta ocasión. Porque es vergonzoso como terminó el partido”.

“Vamos a emitir una queja a la Comisión Disciplinaria y al presidente de la Dimayor, para que esté enterado de una situación que para nuestro criterio ha sido bastante anómala”, finalizó diciendo el gerente deportivo.