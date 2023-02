“Lo que le ofrecieron a Jackson Martínez en el Medellín fue una vergüenza, no sean irrespetuosos”

Jackson Martínez estuvo a prueba en el Medellín durante dos semanas, y aunque todo parecía encaminado para que reforzara al equipo antioqueño, todo dio un giro en las últimas horas y al final no se dio.

Muchas versiones se dieron en redes sociales, en las directivas del club y hasta en la prensa, algo que generó molestia en la gente allegada al futbolista.

Por eso, Andrés Montoya, quien es socio del representante de Jackson Martínez, Gustavo Gallo, se pronunció en un en vivo en Instagram y tocó varios temas sobre este caso.

“Jackson pagó un tratamiento carísimo y un entrenador personal para responder al 100 % y no para robarle la plata a nadie. Lo que le ofrecieron fue una vergüenza, no sean irrespetuosos con Jackson, no jueguen con los seres humanos. Jackson estuvo hasta para poner una cláusula que si él recaía en la lesión no cobraba un solo peso. La traída de la familia no era parte de la solicitud, si la cifra se la hubieran dicho antes de venir de Portugal, él no hubiera venido, la directiva de DIM ha dicho muchas mentiras en todo el proceso simplemente para dejar al equipo bien parado”, afirmó Montoya.

Seguido a eso, mencionó que están afectando a una buena persona como lo es el atacante chocoano, quien tenía el anhelo de terminar su carrera vistiendo la camiseta del equipo de sus amores. De hecho en redes sociales se viralizaron varios videos de entrenamientos del cuadro 'poderoso' y en el que se le vio en óptimas condiciones y hasta marcando goles, definiendo de gran manera, como lo hizo en la Selección Colombia y en el fútbol del exterior.

“No pongan a botar escape a nadie. Me indigna que a un ser humano como Jackson lo estén acabando. El comunicado que emitieron desde el DIM da risa”, agregó.

Ahora, se espera que en las próximas horas se resuelva el futuro de Jackson Martínez, ya sea en el fútbol internacional o en algún equipo del balompié colombiano.

Cabe recordar que ‘Chachachá’ tuvo una lesión crónica, que lo alejó por mucho tiempo de las canchas, pero poco a poco fue regresando a la acción, aunque en varias oportunidades ha expresado lo difícil que ha sido ese proceso, por los dolores y por afectarlo en lo que lo apasiona, que es el fútbol.