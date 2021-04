"Los derechos de TV y publicidad valen un 'infierno' de plata y Cúcuta tiene derecho a ellos"

Cúcuta Deportivo sigue siendo noticia en las últimas horas, luego de todo lo que ha ocurrido desde que el equipo 'motilón' no pudiera finalizar el campeonato 2020. El miércoles se conoció un oficio de la Superintendencia de Sociedades pidiendo a la Dimayor el "embargo" de la afiliación que tiene el histórico equipo de Norte de Santander.

Ahora, fue Arturo Acosta Villaveces, liquidador del club, quien tuvo una extensa charla con 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio, en la que indicó de entrada que "la ficha, a diferencia de afiliación, quiere decir que tiene un contenido económico muy importante el cupo de ser miembro de la Dimayor, el poder participar en los torneos. No es un tema romántico, no de entidades sin ánimo de lucro, sino donde se ven grandes cantidades de dinero".

Además, el agente liquidador relató cómo sucedieron los hechos que lo dejaron "sorprendido", por la forma en que se manejaron las cosas que implicaba a un club de tradición de nuestro país.

"Lo que ocurrió con la decisión del juez es que va dirigida a entender que esa afiliación tiene un valor económico, que vale 9.080 millones de pesos según los estatutos. Eso existía el 11 de noviembre, día que entró en liquidación el Cúcuta, día en que la Dimayor le propuso a la Superintendencia que estaba dispuesto a hacerle un crédito al Cúcuta por 1.500 millones de pesos para ayudarle un poco y en ocho días, cuando me posicioné como liquidador, ellos cambiaron la posición y dijeron que habían sacado al equipo antes del 11 de noviembre", agregó.

Y continuó: "eso fue una sorpresa porque no hubo pronunciamiento ni nada, dicen que es automático y ya. Esta hecho eso para sustraerse al control del proceso que estamos siguiendo para causarle un detrimento considerable al Cúcuta y dejarlo sin condiciones de pagar un solo peso a sus acreedores, que son jugadores, trabajadores y demás".

"Yo no me 'tragué' el cuento de que nos habían botado sin ninguna formula de juicio y que el derecho no valía nada, por eso exigí a la Superintendencia que decretara el embargo de ese derecho. La Dimayor pensó que no tenía que hacer caso y le dijo al juez "que eso no tiene sentido", a lo que le respondió que eso era un embargo y presentaron una reposición en el que decían que son una entidad sin ánimo de lucro, que son ajenos a los temas económicos y que ahí la gente se reúne por ser 'vos quien sos'", aseveró.

Finalmente, Acosta Villaveces concluyó que "el juez determinó que la orden seguía en pie y ya le comunicó al presidente de la Dimayor que tiene que mandar prueba de ese embargo, traerá consecuencias, no sé si son conscientes o no. El derecho de ser afiliado da derecho a participar en el 'ponqué' de los derechos de TV y de publicidad, que los de Tipo A vale un 'infierno' de plata, miles de millones de pesos vale eso para el Cúcuta. Voy a exigir el pago de mis derechos y si no lo hacen; están desconociendo la orden y todo se pondrá color rojo".

