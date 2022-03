“Los futbolistas de hoy en día están muy distraídos contando plata, viendo carros y en el teléfono”

Hace pocas horas Kieran Trippier contó que Diego ‘Cholo’ Simeone lo llamaba cuando él dormía, para decirle qué pudo hacer mejor en alguna jugada puntual del reciente partido. Por eso, se abrió el debate sobre si la actitud del estratega argentino es buena o mala.

Frente a eso, Pedro Sarmiento atendió a ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ para referirse a ese tema y de paso hablar sobre cómo son los futbolistas en la actualidad.

“Es un estilo, porque uno ve al ‘Cholo’ que va y viene y Bilardo era así, cuando se sentaba Bilardo no sé qué le daba, esa manera de estar dirigiendo, es un estilo. Creo que ese muchacho (Simeone) cuando termina el partido debe terminar peor que los jugadores, entrenar toda la semana y luego dirigir de la misma manera, no sé qué tanto efecto produzca eso”, afirmó de entrada.

Acá más declaraciones de Pedro Sarmiento:

*Anécdotas con Bilardo

“Bilardo en el Cali se levantaba a las 3 o 4 de la mañana, se acordaba de una jugada y levantaba al Pecoso, a Umaña”.

*Futbolistas en la actualidad

“Los jugadores hoy en día no aguantan eso, es un trato totalmente diferente, nosotros obedecíamos u obedecíamos, marcabas o marcabas, corrías o corrías”.

*Más sobre los futbolistas en el presente

“El jugador de ahora está muy distraído, contando plata, viendo carros y el teléfono, me parece que eso distrae, pero eso debería estar manejado de otra manera, el entrenamiento debe ser un aprendizaje constante, uno no puede estar repitiendo lo mismo. Hay formas de manejarlo, porque conozco técnicos y equipos, nosotros también lo hacíamos, en la que les poníamos tarea para que el otro día supieran que habían hecho y que significaba. Yo creo que no ven fútbol ahora, se van para la casa a descansar del fútbol y se distraen de otra manera. Manejar tanta plata, familia, ya todos son casados, entonces no les queda mucho tiempo y quieren aprovecharlo”.

*La relación de Jurgen Klopp y Luis Díaz

“Yo creo que ese señor con el solo hecho de haberle abierto los brazos, Luis Díaz se convirtió en hijo, ese abrazo, ese afecto, eso significa más que confianza, seguridad para el jugador. Uno con un técnico así se hace matar por él”.