Los hinchas de Millonarios y una ilusión llamada Fredy Guarín: “Vamos a ganar muchas cosas”

Los hinchas de Millonarios no se cambian por nadie. Andan soñando con alegrías y títulos, tras la llegada de nombres como los de Fredy Guarín y Fernando Uribe . Sin embargo, quien se ha robado todas las miradas es el nacido en Puerto Boyacá hace 34 años.

Y es que por estos días el bien más preciado de los seguidores azules es algún recuerdo con el exmediocampista de la Selección Colombia . Su camiseta es la más vendida al punto de agotarse en su momento y por las restricciones a causa del coronavirus; una foto con el ídolo es una aventura que muy pocos han logrado.

Uno de los privilegiados fue Cristian Camilo Sanín, quien a sus 19 años es entrenador de baloncesto, en el Barrio Modelia (occidente de Bogotá), de niños y jóvenes entre 8 y 18 años. Su amor por Millonarios hizo que el pasado miércoles literalmente se ‘paseara’ por toda la ciudad en Transmilenio y le dio fuerzas para la larga caminata de casi una hora desde el Cementerio Jardines del Recuerdo hasta la sede del cuadro azul, ubicada en uno de los puntos más al norte de la capital colombiana.

“Soy hincha de este equipo gracias a mi entrenador de baloncesto. A mí no me gustaba el fútbol, mis abuelos son de Santa Fe e intentaron hacerme hincha, pero el que me enamoró fue el azul y tener a una figura como Fredy Guarín aquí es un sueño; no solo para nosotros sino para todo el fútbol colombiano. ¡Es una figura mundial!”, le dijo Cristian Camilo a GolCaracol.com.

Este joven bogotano se fue a ‘ciegas’ para intentar estar cerca de su ídolo. “No sabía ni dónde quedaba la sede. La busqué en una aplicación, convencí a mi hermana y emprendimos el ‘paseo’. Me imaginé que iba a ver a los jugadores saliendo en sus carros y ahí medio podía verlos, pero la mayor sorpresa fue encontrarme con Fredy Guarín entrenando aparte en la cancha externa; ahí, a la vista de todos”.

Y es que, según lo narrado por Sanín, el mediocampista de 34 años se encuentra poniéndose a punto después de su ya comentado estado físico. Por eso los trabajos diferenciados. “Yo hasta lo vi más flaco. Se le ha notado el trabajo. Nos dijo que está motivado e ilusionado en Millonarios. Nos mandó muy buena energía. Es que conmigo y mi hermana, éramos unos diez hinchas que estábamos ahí”.

“Yo sé que por la actual situación se puede ver como un riesgo para los jugadores por algún contagio, pero el contacto fue con distanciamiento y todos teníamos los tapabocas puestos. Estaban todas las medidas de bioseguridad. Antes y después de una foto o un autógrafo, cada uno se aplicaba su desinfectante. Por más amor al equipo, uno tiene que tener cuidado y por eso es que no se presentó ningún tipo de aglomeración”, resaltó.

Por eso es que, con la experiencia, la foto y un saludo en video; Cristian Camilo emprendió el largo regreso a su hogar con una sonrisa envidiable y la ilusión más fuerte que nunca. “Este Millonarios está para ganar grandes cosas. La hinchada no se cambia por nadie. Nos van a dar grandes alegrías”.

El pedido de Millonarios a sus hinchas

Desde hace varios días tanto el conjunto ‘embajador’ como sus barras organizadas, han emprendido una campaña para invitar a todos los seguidores azules de no aglomerarse en el sitio de concentración del equipo y no acercarse este lunes al estadio de Zipaquirá, donde el equipo de Alberto Gamero estará recibiendo a las 2:00 p.m. a Once Caldas.

“Si anhelas volver a estar en el estadio con las tribunas llenas tanto como nosotros, quédate en casa. Evita ir a concentraciones, entrenamientos o inmediaciones de los estadios, ahorita no es el momento”, fue el mensaje de Millonarios a sus hinchas.

Y es que justamente el conjunto azul ha tenido que efectuar como local en sus dos primeros partidos de la Liga por fuera de Bogotá, debido a las restricciones que hay en la capital para frenar la propagación del segundo pico de contagios por coronavirus.

En su primera presentación, disputada en Manizales, venció 1-0 a Envigado. Su segunda salida, que era de visitante frente a Boyacá Chicó, se aplazó porque las autoridades de Tunja no prestaron el estadio y este lunes, como ya se dijo, se medirá a Once Caldas.

