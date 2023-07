Lucas González: "Nos vamos frustrados, pero no tengo duda que podemos darle vuelta en Medellín"

Culminado el encuentro frente a Atlético Nacional por el juego de ida de los octavos final en la Copa Colombia, el estratega de América de Cali, Lucas González, se refirió a la derrota por 1-3, el análisis de juego y las opciones de posibilidad con un juego todavía por delante.

Molesto y frustrado, como el mismo entrenador ‘escarlata’ lo mencionó frente a los medios de comunicación, fueron las sensaciones que quedaron de su primera derrota a cargo del cuadro vallecaucano: “La verdad, la palabra que mejor lo puede definir es frustración, porque te sientes muy triste, porque hay partidos que pierdes y el rival es muy superior a ti, tú simplemente cierras los ojos, pasas la página y nos vamos con mucho por corregir, pero también con esa sensación de crear ocasiones de gol y que nos crearan tres”.

“Afortunadamente es una serie abierta, donde quedan 90 minutos por jugar y no tengo duda que, haciéndolo como la primera parte, podemos darle vuelta. Carlos Darwin Quintero no estaba para hacerlo 90 minutos, pero lo necesitábamos. El partido fue muy duro porque desde el minuto uno empiezas perdiendo y tienes un penalti para marcar y no lo marcas, y justo en el último minuto de reposición, te vas a la media parte perdiendo 1-2. Tendremos que sentarnos y evaluarlo muy bien para ver qué podemos ajustar de cara a los partidos que vienen”, complementó González en rueda de prensa.

Sumado a eso, el entrenador americano analizó la influencia de los fallos conceptuales e individuales que cometió el equipo en cancha a lo largo de todo el compromiso: “Los errores desafortunadamente tienen una dimensión cuando terminan costándote goles; Nacional tiene un par de errores también donde nosotros terminamos generando oportunidades claras, pero no las concretamos, entonces esos errores tienen menos de magnitud porque en el fútbol se trata de ganar”.

Celebración de Atlético Nacional, tras su triunfo sobre América de Cali, en la Copa Colombia 2023 Twitter de Atlético Nacional

Publicidad

*Otras declaraciones:

¿En qué aspectos del juego fallaron?

“Cometimos errores no solo en salida, sino que también en diferentes partes del campo y eso nos cuesta, ahora nos toca evaluar si esos errores son puntuales, es decir, pasan en una acción, o son estructurales, que se repiten, y eso solamente lo haces revisando nuevamente el partido con el cuerpo técnico y sacar conclusiones”.

¿Cómo describe el desorden y desespero del equipo en la segunda mitad?

“Es normal porque cuando estás perdiendo por un gol y sientes que puedes empatarlo, pero te marcan el otro, el jugador siente esa ansiedad y lo que estabas haciendo bien, lo empiezas a hacer mal; las ocasiones que estaban generando ya no so tan claras”.

Publicidad

La diferencia del proceso en América con Águilas Doradas...

“Vieron un equipo diferente, hay muchos aspectos diferentes al equipo que tuvimos en el proceso anterior y el aspecto diferencial justamente es el tiempo, acá tuvimos dos semanas para preparar un equipo que viene de vacaciones con un entrenador y jugadores nuevos, en el proceso anterior tuvimos más tiempo y la pretemporada fue más larga; el cerebro tarda tiempo en entender, seguramente con los partidos el equipo se acercará mucho más al que queremos ver".