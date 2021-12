Lucas Jaramillo: "Lo de Llaneros vs Unión Magdalena es lo más vergonzoso que he visto en el fútbol"

Lucas Jaramillo, exjugador profesional, agente y dirigente cercano a Fortaleza, se manifestó en las últimas horas por lo sucedido en la última fecha de la Primera B luego del desenlace del partido entre Llaneros y Unión Magdalena, en el que se ve a los jugadores locales sin oponer mayor resistencia en el segundo gol de los 'samarios'.

En medio del escándalo, Jaramillo publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se ve indignado por lo sucedido en Villavicencio.

"Qué impotencia, qué dolor, qué dolor de patria, después de ver el partido, el final de Unión Magdalena contra Llaneros. Uno tratando de ayudar, de hacer las cosas bien, de ayudarle a todos estos muchachos...no sé qué es peor, esos muchachos que se vendieron y se regalaron o los que compraron. Hay veces que hay dudas, que si fue penal o si no fue penal; pero esto es lo más vergonzoso que he visto en el fútbol, esto no puede ser", expresó Jaramillo inicialmente.

El antioqueño siguió y agregó que "no hay el más mínimo pundonor, dejarse ganar, de verdad; puta..¿cómo dormís? ¿cómo sos capaz de dormir tranquilo? Dejarse comprar, les dañaron la cabeza por siempre a esos muchachos (de Llaneros). Esos jugadores marcados para el resto de sus vidas. Esto es una tusa en el alma".

Lucas Jaramillo, en medio de un evidente dolor, de igual manera indicó que "esto no puede ser el deporte. Sí, los muchachos (de Fortaleza) no fueron capaces de hacer la tarea, de gana. Eso es otro cuento. Pero eso no significa que te tienen que atracar".

"Ante las imágenes oficiales del partido del 04 de diciembre del año 2021 disputado entre el Club Llaneros S.A. y Unión Magdalena S.A, por la 6ª fecha de los cuadrangulares del Torneo DIMAYOR II 2021, informo a la opinión pública que corrí traslado al COMITÉ DISCIPLINARIO DEL CAMPEONATO y a la COMISIÓN DISCIPLINARIA de la DIMAYOR, para que actúen conforme a su competencia", indicó el ente que rige el fútbol colombiano en un comunicado oficial.