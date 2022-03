Lucas Pusineri: "Estar en la baraja de candidatos para dirigir Atlético Nacional me enorgullece"

"Sí, estoy en la baraja de candidatos posibles en el futuro para agarrar la dirección técnica de Atlético Nacional, y eso a mí me enorgullece y me pone contento", dijo Lucas Pusineri para 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', este jueves.

Tras la salida de Alejandro Restrepo de Atlético Nacional, mucho se ha especulado sobre el nuevo técnico del conjunto 'verdolaga', y se han puesto varios nombres sobre la mesa, desde Hernán Crespo hasta Reinaldo Rueda.

Nuestro director general Javier Hernández Bonnet, reveló 'Blog Deportivo' dos nombres que estaban en las posibilidades para dirigir a Atlético Nacional, donde se mencionó el nombre de Lucas Pusineri, que hoy concedió una breve entrevista en el programa.

¿Qué opina de estar relacionado a Atlético Nacional?

"Habla de un buen pasado y una buena imagen que he dado en los clubes en los que he estado, y eso para mi es una carta de presentación siempre buena, porque me hace ser un técnico que está a las posibilidades de reintegrarse a los clubes importantes, y para mi eso es gratificante".

¿El hecho de que Atlético Nacional esté clasificado a la Copa Libertadores afecta en algo su interés?

"No, la grandeza de la institución va mucho más allá de los partidos, que es importante. Yo soy una persona que sigue el fútbol colombiano a diario, sé de los rendimientos de los futbolistas, sé de las estadísticas y demás Para mí eso es importante, más allá de un resultado deportivo, hay una gran institución, que ha dejado muchas repercusiones en el mundo del fútbol, logrando hace pocos años una Copa Libertadores Es siempre bueno estar en la baraja de posibilidades para agarrar la conducción de Atlético Nacional."

¿Se ha fijado un plazo para tomar la decisión?

"No, todo viene siendo muy reciente, hoy hay un partido muy trascendental. Estoy hablando porque hay un entrenador que ha dejado el cargo y hay un trino, con la posibilidad de ser educado, de poder charlar y la gente que conduce a la institución se ha encargado de la tarea de tomar decisiones. No hay un tiempo estipulado ni mucho menos."