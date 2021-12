Lucas Pusineri, sobre el Cali: "Me enorgullece y lo disfruto, porque uno estuvo ahí y potenció"

Lucas Pusineri conoce muy bien el fútbol colombiano y es voz autorizada para hablar de nuestro rentado local, por lo que este viernes se refirió a varios temas de interés.

En 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', entrevistaron al entrenador de 45 años, para hablar no solo de los rumores que lo vinculan con el Junior, sino del finalista Cali y del mismo Cúcuta Deportivo, equipo que también dirigió.

Acá las declaraciones de Lucas Pusineri:

OPINION SOBRE QUE VUELVAN SOLO TRES CAMBIOS AL FPC

"Todos los cambios traen cosas que son positivas y no tanto. A veces, el trámite del partido favorece a la oxigenación de los futbolistas y otras que es muy difícil cambiar el rumbo del partido, cambiando el 50 por ciento del equipo, en momentos corticos, por lo tanto tengo entendido que uno cita 23 futbolistas, cuando antes eran 18, y hay una disparidad en lo que se compete internacionalmente, a lo que se juega nacionalmente".

OPINIÓN DEL CALI

"Es una sensación de alegría, porque uno estuvo ahí, pudimos potenciar. Gratamente he recibido llamados de los directivos diciéndome que la piedra basal la puso uno, llevando conducta al grupo, profesionalismo, dándole importancia a los juveniles y dándole espíritu competitivo. Eso me enorgullece y a la distancia lo disfruto".

Publicidad

OPCIÓN COMO DT DE JUNIOR

"No, la verdad que no, simplemente de las posibilidades de estar en la baraja de los candidatos, pero no tengo novedades al respecto, habrá que ir viendo. Para mí es síntoma de orgullo estar en la baraja de candidatos posibles, veremos que depara el destino".

CÚCUTA DEPORTIVO Y UN POSIBLE REGRESO

"Las vueltas de la vida uno no las conoce, seguramente habrá que evaluar situaciones, pero yo tengo un gran cariño por la institución y la afición de Cúcuta. Me es difícil contestar a tu pregunta, son un montón de variables, uno tiene que se humilde porque no sabe las vueltas de la vida, hoy en día veré otras posibilidades".

NO CIERRA LAS PUERTAS A DIRIGIR EN EL FPC

"Colombia es un muy buen vividero, tengo la puerta abierta para seguir trabajando y mostrando mi labor y aportarle al FPC mi sabiduría, profesionalismo. La institución que lo requiera, se estudia, se baraja, es un país que me abrió las puertas y tengo gratos recuerdos".