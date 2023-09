Luis Fernando Montoya, un campeón fuera y dentro de las canchas: sumó un nuevo título a su palmarés

Su legado no solo quedará grabado en los estadios de fútbol, ahora, también en las aulas de clase. Tras coronarse campeón de la Copa Libertadores con Once Caldas y luchar contra una enfermedad durante los últimos años, Luis Fernando Montoya suma otro logro a su palmarés, tras graduarse como Licenciado en Educación física, Recreación y Deporte.

En un auditorio copado hasta más no poder para presenciar en vivo y en directo la graduación del ‘profe’, justamente fue el mismo Luis Montoya quien se robó todas las miradas, aplausos y hasta elogios de todos los presentes, por este importante logro en su vida personal.

A pesar de su discapacidad, el exentrenador de 66 años no vio impedimento y se graduó como Licenciado en Educación Física, Recreación y Deporte, ampliando de esa manera su palmarés, en el que también cuenta con nada más ni menos que una Copa Libertadores. Sin embargo, en esta ocasión el motivo de festejo no fue el fútbol, así como él mismo lo afirmó frente al auditorio, al recibir su diploma.

“Quiero contarles cómo llegué a todo esto. Un día le dije al conductor del bus del Caldas de Manizales ‘usted no se puede quedar manejando bus, tiene que estudiar’ y hoy en día es el rector de la Universidad Uniminuto en Chinchiná (Caldas) y eso me motivó a mí para buscar este objetivo”, indicó inicialmente su discurso el ‘profe’.

Sumado a eso, Luis Fernando dejó un mensaje reflexivo para todos los presentes, a quienes aconsejó sobre el real valor de la vida, como todo un maestro que es: “Los invito a que hoy abracen a sus padres, les den las gracias por todo lo que han hecho por ustedes, ese abrazo yo lo quisiera dar, lo que más le pido a Dios es que me deje mover por 5 minutos para abrazar a mi hijo y a mi esposa”.

“Llevo 19 años intentando mover un dedo y no he podido, háganlo ustedes, denle las gracias a los padres porque ese esfuerzo que han hecho ellos es para sentirse muy felices”, concluyó el homenajeado, quien posteriormente fue aplaudido hasta más no poder por la multitud presente.

Cabe destacar que, Luis Fernando Montoya no es el primero que cambia las pelotas de fútbol por los libros, pues, como un ejemplo muy cercano y reciente, aparece Carmelo Valencia, quien actualmente se encuentra culminando sus estudios de bachiller, después de colgar los guayos.

Miguel Ángel Borja también es un caso similar, hecho que refleja la importancia del estudio hoy por hoy, independiente al gran éxito que puedan llegar a conseguir en un deporte en específico. En este caso, al fútbol.