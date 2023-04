Luis Fernando Montoya y sus reflexiones sobre el jugador del fútbol colombiano

Si hay alguien que sabe de fútbol en Colombia es Luis Fernando Montoya, técnico campeón con el Once Caldas de la Copa Libertadores de 2004. Su sabiduría y su forma de gestionar el equipo fueron claves para lograr dicha importante gesta para nuestro país y en especial para Manizales.

Ahora bien, Montoya continúa aportando toda su sapiencia sobre la pelota, y esta vez, en medio de una entrevista a 'ESPN F90', se refirió al presente del balompié nacional, pero sobre todo hizo unas interesante reflexiones sobre el actuar de los futbolistas colombianos.

El otrora DT del 'blanco blanco' empezó con toda, pues se refirió a la falta de de compromiso por parte de los jugadores. "El futbolista de Colombia me parece que es sobrador, antes de jugar un compromiso piensa que va a ganarlo y primero tienen que disputarlo. Del fútbol colombiano hay que analizar qué está pasando con equipos como Once Caldas, Junior o Deportivo Cali. Esto es de compromiso, de disciplina", sentenció.

Pero Montoya no se conformó con eso, pues según él, los futbolistas de nuestro país deben demostrar más pasión y respeto por lo que hacen. "Pienso que hay falta de compromiso, el jugador colombiano tiene que entender que el fútbol es una profesión, que debe entrenarse bien. Tiene que aprender a descansar bien y alimentarse bien porque esto es una profesión. Es el sustento de la vida de cada uno. El fútbol, cuando uno lo elige como profesión, se dedica al 100% o no se dedica. Creo que eso le falta al futbolista colombiano. Si soy un extremo, debo ponerme a ver videos de lo que hacen los extremos para nutrirme más y para que cada día mi fútbol esté mejor".

Otras declaraciones de Luis Fernando Montoya:

*Sobre el presente de la Selección Colombia

"Colombia debe hacer una renovación, lo que pasó ya pasó. Me extraña mucho que en partidos contra Corea y Japón hayan ido jugadores lesionados. Ahí faltó comunicación del médico de la Selección con el del club. Los jóvenes no se pueden dejar contaminar con lo del pasado de la Selección. En la Selección hay que someterse a la disciplina".

*El pensamiento del jugador colombiano actual

"El objetivo de los chicos ahora es que los vea un equipo grande y los contrate, después pasa lo que estamos viendo. El jugador ya logró el objetivo y piensa en irse al exterior. Se conformó con llegar hasta allá. Creo que no se puede pensar así, tenemos que mostrar grandes condiciones y quitar esa mentalidad de dinero. En Once Caldas les decía que si no ganaban nada, quien iba a contratarlos".