Luis Manuel Seijas: “El Santa Fe vs América siempre son de buen ambiente en El Campín”

Luis Manuel Seijas es uno de los futbolistas extranjeros y de los recientes años que más ha dejado huella en Santa Fe. De hecho, tras su retiro siempre se le ve activo en redes sociales, como un hincha más del equipo ‘cardenal’.

Y en la previa del partido de los bogotanos frente al América de Cali, este martes, el exjugador venezolano atendió la llamada de Gol Caracol para hablar de su ‘gran amor’ en el fútbol.

Seijas analizó lo que vive Santa Fe, estando de penúltimo en la tabla de posiciones, pero sabe que los clásicos como contra el América, siempre son especiales.

Cabe resaltar que el exvolante venezolano disputó 262 partidos con la camiseta de los ‘cardenales’. Además, levantó la Copa Sudamericana, una Copa, una Liga y una Superliga de Colombia.

¿Cómo ha visto a Santa Fe en esta temporada?

“Bueno, pues lo sigo por un tema de hincha, pero tampoco me gusta hacer análisis así abocado en mí, en mi fanatismo. Yo creo que el equipo se ha tenido mala suerte en algunos pasajes de partidos, es un cuerpo técnico nuevo después del paso de profe Alfredo Arias, todo tiene su tiempo. El partido pasado en Medellín, pues es un envío anímico importante, clasificar a grupos de Sudamericana, no solo lo que representa por lo que ya todos sabemos de la parte económica, sino también lo que representa el título para nosotros, para la gente. Así que esperemos que esto sea el inicio de un repunte. Obviamente, no nos gusta vernos en la tabla ahí, pero yo creo que hay un buen grupo, creo que hay un buen cuerpo técnico que está intentando hacer las cosas de la mejor forma. Uno sufre que las cosas no estén saliendo de inmediato, pero bueno, al final los procesos son así”.

Una mezcla de juventud y experiencia en este Santa Fe

“Sí, están los chicos de la Sub-20 que les fue muy bien en el Sudamericano y que pone en órbita a Santa Fe porque es producto de la cantera del club. Después tenemos a Wilson Morelo, a Hugo Rodallega, a Cristian Marrugo. Yo creo que eso es un mix interesante. Hay ahí que tener un poco de paciencia y obviamente es difícil entendiendo lo del punto de vista del hincha, pero a veces me parece que ahí se va predispuesto y eso a veces hay que dejarlo un poco al lado porque cada proceso tiene su ritmo. Cuando el profe llegó la primera vez, pues todo fue muy rápido y ganamos muchos partidos.

¿Cómo cree que se dará este clásico contra América?

“Esperemos que el partido de sea un lindo ambiente, Santa Fe vs. América en Bogotá siempre son buenos ambientes, que la gente disfrute y que el grupo obviamente se contagie de eso. Se vive mucho así por porque ya por ahí leí que seguramente vaya quizás 20 mil personas, ojalá un poco más, ojalá podamos ir a acompañar. Mucho más de lo que de lo que se hace, pero siempre son unos partidos que se viven de una manera distinta y eso se transmite adentro. Ya en la motivación está ahí por el simple hecho de ser un partido importante y un partido contra un rival, pues que también es grande y que se considera un clásico de rojo totalmente”.

¿Algún recuerdo de un clásico rojo?

“Sí, claro, mi primer gol oficial con Santa Fe fue contra América, en el 2008, en enero pero no recuerdo exactamente la fecha, enero o febrero ganamos 2-1 y hubo otro gol de Valoyes, faltando como cinco minutos. Hermoso, ese día el estadio estaba explotado, me acuerdo muy claramente, increíble”.

¿Habla de Santa Fe con su amigo Wilson Morelo?

“Sí, claro, claro, tengo relaciones pero ya casi no quedan. Leandro Castellanos, que era una persona de muchos años también, puede se retiró y ya de esa vieja guardia quedarán, creo que dos quizá, con Juan Daniel Roa que volvió ahora. Pero sí hablo y con y con el profe Harold Rivera a quien incluso le mando un mensaje, pues deseándole toda la suerte, porque al final le va bien a Harold y le va bien a su cuerpo técnico y nos va a ir bien a todos. Pronto estaré por ahí en Bogotá, y seguramente pasaré a visitar y saludar, y Santa fe y yo, pase lo que pase, pues siempre habrá un nexo”.

¿En qué anda Luis Manuel Seijas tras su retiro?

“Por ahora disfrutando del retiro, de la familia, de la niña y preparándome para lo que se viene haciendo. Estoy el máster en gestión deportiva ya terminándolo, falta poco y ya haciendo la licencia de entrenador aquí que ya tengo la mía de la Federación colombiana. Estudiando por ahora, preparándome y esperando que pronto que suene el teléfono”.