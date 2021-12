Macnelly Torres: “Teófilo Gutiérrez es el mejor jugador del FPC, pero no va a la Selección”

En la noche de este sábado, Deportivo Cali derrotó a Atlético Nacional por marcador de 3-1. El duelo de ‘verdes’, que se realizó en el Estadio de Palmaseca, dejó a Teófilo Gutiérrez como principal figura.

Y es que no era para menos, pues el delantero de los ‘azucareros’ marcó dos goles que ahora le permiten a su equipo situarse en el primer lugar del Cuadrangular A, con siete puntos.

Tras el destacado rendimiento de ‘Teo’, no se hicieron esperar las reacciones de diferentes figuras del fútbol. Uno de ellos fue Macnelly Torres, quien realizó una publicación en su cuenta de Twitter para elogiar al delantero del Deportivo Cali y dijo: “Y entonces Teófilo Gutiérrez es el mejor jugador del FPC, pero no va a la Selección. Y no es por la edad”.

Y entonces @teogol_ es el mejor jugador del fpc pero no va a la selección y no es por la edad es claro. — MaCnelly 10rres (@Macne10) December 5, 2021

Actualmente, Gutiérrez es el segundo máximo goleador de su equipo con seis goles. Dos menos que Harold Preciado.