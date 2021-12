Manuel González, jugador de Llaneros: “No he recibido un peso, no vendo mis principios”

Llaneros está ‘en el ojo del huracán’ por supuestamente dejarse marcar el segundo gol de Unión Magdalena, para que el elenco samario ascendiera a la Primera División.

Este lunes, el futbolista Manuel González, quien hace parte del plantel del elenco del Meta, habló sobre los que lo tildan de “vendido”:

“Estoy dolido, triste, frustrado, indignado por todo esto como lo están todos ustedes hinchas y gente llanera, porque con mi corazón en la mano y mi consciencia limpia NO HE RECIBIDO UN PESO y TAMPOCO RECIBIRÉ NI ACEPTARÉ UN PESO (si es que lo hay) por lo sucedido el día de ayer, soy futbolista pero antes de serlo, soy una persona que intenta ser integra y correcta, y yo NO VENDO MIS PRINCIPIOS Y MIS VALORES, mucho menos mis creencias. Y si por decir esto en mis redes tengo que renunciar e irme de Llaneros, por más amor que le tenga a mi equipo, por más pasión que sienta por esta camiseta, entonces prefiero dar un paso al costado. No deseo irme, un día prometí que no me iría de Llaneros hasta no ascender a mi equipo, pero si por defender mis principios y lo que soy debo dar un paso al costado, lo haré”, escribió en sus redes sociales, el jugador.

Además, mencionó que “quiero agradecer a todas las personas que realmente nos están apoyando y respaldando en este momento, creo yo, el más difícil y triste de la carrera de un futbolista. Con total transparencia y mi consciencia tranquila puedo dirigirme hoy a toda la región llanera, a todos los hinchas de llaneros, a todas las familias que siempre estuvieron y han estado con nosotros”.