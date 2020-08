‘Mao’ Molina, feliz con la camiseta de Envigado: “Gracias por confiar en mi talento”

View this post on Instagram

LOS PEQUEÑOS DETALLES HACEN LA DIFERENCIA!! Gracias @envigadofc por este hermoso regalo, gracias por ser los primeros en confiar en mi talento, gracias por siempre tenerme presente, gracias por dejarme pertenecer a la #canteradehéroes . Siempre los llevaré en mi corazón. ❤️