Martín Cardetti: “Cometimos errores, buscamos de todas las maneras, pero no definimos”

Santa Fe cayó sorpresivamente 1-0 a manos de Alianza Petrolera, este viernes, y Martín Cardetti lamentó esta derrota sufrida en la fecha 16 del fútbol colombiano.

“Creo que cometimos errores, no presionamos bien en la parte del centro. Ellos terminan haciendo el gol, nosotros buscamos de todas las maneras cuando estábamos con nueve o con 10, y no pudimos definir”, afirmó de entrada el técnico ‘cardenal’.

Además, Cardetti se refirió al esquema táctico que usó en defensa, luego de las expulsiones.

“No me gusta de arranque la línea de tres, pero en los partidos lo he hecho, pensé en ganar el partido, en seguir atacando, con un rival que estaba metido atrás y no iba a atacar tanto. Ya con la segunda expulsión se me empezó a complicar más”, analizó.

Para finalizar, el técnico de Santa Fe mencionó que primero pensará en el encuentro entre semana contra Junior por Copa Colombia y luego en Millonarios, por la liga del fútbol de nuestro país.

“Rescato el ir al frente, buscar en todo momento, nos faltó la tranquilidad para definir. Primero hay que pensar en el miércoles, vamos a ver quien está bien para jugar, en base a eso miraremos para el clásico, pero en defensa tengo a Dairon Mosquera, a Pacho Meza, a José Ortiz, estamos tranquilos en ese sentido”, finalizó.