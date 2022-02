Martín Cardetti: “Hicimos un buen segundo tiempo, a pesar del error que nos cuesta el gol”

Martín Cardetti atendió la rueda de prensa y no pudo ocultar su tristeza, luego de la derrota 1-2 de Independiente Santa Fe contra el Deportivo Pereira, en condición de local, válido por la sexta fecha de la Liga del fútbol colombiano.

El timonel argentino resaltó que el cuadro ‘cardenal’ no se opacó tras irse en desventaja, en la primera mitad.

“Creo que hicimos un buen segundo tiempo, más allá del error que cometimos que nos cuesta el gol. Lo fuimos a buscar, no se nos dio, pero bueno, en ese sentido queda la tranquilidad que el equipo reaccionó”, aseguró Cardetti.

Acerca de las lesiones que sufrieron Wilson Morelo y Leandro Castellano, el entrenador explicó lo que les ocurrió: “Wilson tuvo una contractura en el aductor, por precaución salió para que no sea nada más grave. Me imagino que ya todos vieron la patada que le pegaron a Leandro, por qué no se cobró algo más, o una expulsión, porque fue una entrada muy dura. Está con un golpe bastante fuerte que le ocasionaron dos hematomas y no podía ni pisar”

El extécnico de Bogotá FC, no se excusó por el desgaste de los partidos y sabe que no ha contado con fortuna, en cuanto al tema de los jugadores que están ‘tocados’.

“En la parte física, llevamos dos meses que no paramos. Domingo-miércoles-domingo, son contracturas que pueden llegar a pasar y seguramente para el próximo encuentro van a estar los jugadores que no estuvieron contra Pereira”, recalcó.

