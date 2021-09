Mateo Ramírez, hijo de Jhon Mario Ramírez, 'abrió' su corazón y habló del fallecimiento de su padre

Jhon Mario Ramírez, quien falleció el pasado 26 de junio, en la ciudad de Tunja, dejó un vacío enorme en el corazón de muchos, en especial, de su familia. Así lo relató Mateo Ramírez, hijo del ídolo exfutbolista, en entrevista con 'La Red', de Caracol Televisión.

"Ese día, hablé con el médico, quien me dijo que estaba preocupado porque mi papá saturaba 30 y con el ventilador a tope, razón por la que creía que no pasaba de ese día. Me fui a entrenar y, sobre las 10:15 de la mañana, el médico me dijo que el presidente quería hablar conmigo. Ahí, supe que ya se había ido", afirmó.

Posteriormente y con la voz entrecortada por la tristeza, el actual jugador de Patriotas hizo referencia a los duros y nostálgicos momentos que se vivieron en ese momento, justo después de conocerse la noticia del fallecimiento de su padre.

"Sentí como si me hubieran arrancado algo del corazón. Lloré un poco y no lo podía creer. Mi mamá venía en carretera y decidí llamarla de una vez y le conté. Escuchar a mi madre y mis hermanas llorando fue muy fuerte", añadió.

Por último, en la entrevista publicada este domingo 26 de septiembre, afirmó que Jhon Mario Ramírez "no falleció por COVID-19". En su relato, explicó cómo fueron los días previos a la partida del exjugador del club 'embajador' y de la Selección Colombia.

"Le dio COVID-19, se aisló y, dos días antes de salir, se le durmieron las piernas y los pies. Lo llevamos al médico y le diagnosticaron Guillain-Barré. El día previo a su muerte, ya no podía hablar. Un día antes, lo llamo y le digo que él es muy fuerte, que estoy orgulloso, que lo amo y que descanse", sentenció.