Mauricio Romero y el tema Matías Pisano: “La deuda la habíamos pagado, pero ellos no cumplieron”

El tema de Matías Pisano se volvió ‘un dolor de cabeza’ para el América de Cali y eso se vio luego de que no pudieran inscribir sus refuerzos para el partido de Copa Sudamericana contra Athletico Paranaense.

Por ese motivo, sobre ese tema legal y económico, el presidente del club vallecaucano, Mauricio Romero se refirió al tema en el programa ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’.

“Nosotros desde el año pasado que el jugador salió de la institución nos llegó un requerimiento de FIFA por un dinero que le habíamos pagado, en su momento pagamos con el requerimiento. Desafortunadamente el abogado demandó nuevamente diciendo que el dinero que habíamos pagado no correspondía lo que decía la demanda FIFA, nosotros alegamos que sí y en estas diferencias se fueron estos 8 meses. Cuando ya se vino el periodo de inscripción de Conmebol Sudamericana, tratamos de hablar con el jugador que sí habíamos pagado, pero desafortunadamente nos negaron la posibilidad y ante esta situación y viendo la premura volvimos a pagar”, explicó de entrada.

Por la misma línea, mencionó las razones por las que aunque pagaron, no pudieron inscribir jugadores para la Sudamericana.

“Luego, al pagar, lo que exigimos al demandante, porque el proceso de FIFA es que el acreedor debe mandar un soporte que el dinero ingresó a su cuenta. Nos dijo que no lo iba a hacer hasta que América dijera públicamente que existía la deuda y habíamos llegado a pagarla, no estábamos dispuestos a hacer eso porque vamos a presentar una contrademanda. Al final no lo quiso hacer, aunque ya lo hizo ayer en la madrugada y no tenemos la sanción”, explicó el presidente”, agregó.

Además, Mauricio Romero hizo un llamado a que se manejen mejor esos temas y no perjudiquen a los clubes.

“Digamos que eso para nosotros, desde nuestra posición también genera una alerta que no puede ser que nosotros como América paguemos nuevamente esa deuda, lo hicimos con la necesidad de inscribir los jugadores, enviamos los soportes de la transferencia y llegó a la cuenta del jugador”, afirmó.

Por último, el presidente del América se refirió a la posibilidad de fichar al delantero Diego Herazo, goleador de La Equidad.

“Es un jugador que nos interesaba desde un principio, pero desafortunadamente para nosotros tiene un contrato con DIM, está cedido en La Equidad, nosotros no lo teníamos en nuestros planes, pero nos llegaría a interesar, pero que primero se solucionara su situación, porque hay dos clubes de por medio, para nosotros llegar a mirar, nosotros prácticamente teníamos la nómina cerrada”, finalizó.