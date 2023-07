Maximiliano Cantera, jugador uruguayo que suena para Nacional: "Sé que es un gigante"

A solo días del inicio del fútbol colombiano, Atlético Nacional no solo se prepara en materia futbolística, sino que también en fichajes, con el nombre de Maximiliano Cantera como uno de los nombres que suenan para reforzar al conjunto ‘verdolaga’ en este nuevo mercado de fichajes, que prevé grandes movimientos, luego de la salida de Paulo Autuori del banquillo y la posible recisión de contrato con Jarlan Barrera.

Y justamente, para confirmar dicho interés del club verde por el jugador, fue el mismo futbolista uruguayo quien charló para ‘100% Deporte’, medio en el que se refirió a la posibilidad y las emociones que le generan llegar a un doble campeón de Copa Libertadores, que por cierto, enfrentará a Racing de Argentina por los octavos del mismo certamen continental.

"Todavía no quiero adelantar mucho porque faltan detalles. Es algo que me pone muy feliz por el momento y la edad en la que llega. Con todo lo dinámico que he vivido en estos días, no pude indagar mucho aún pero sé que Atlético Nacional es un gigante", dijo el mediocampista, actualmente en el Clud Deportivo Maldonado.

Renglón abajo, Maximiliano analizó lo que es el f´putbol colombiano y la manera en la que podría llegar a aportar desde su talento y experiencia: "Es un fútbol diferente, espero estar a la altura de lo que el equipo pide. Cuando llegué a Nacional de Uruguay había tenido ofrecimientos del exterior que no me convencieron y este creo es el gran pase de mi carrera".

"Es una apuesta que hago, mejora en lo económico, pero voy también por lo que significa lo deportivo, porque si me va bien sé que puedo continuar creciendo. Confío en mis características y pienso que me va ir bien", concluyó Cantera, dejando en vilo que sí hay interés real por parte del club y, a falta de exámenes médicos y la firma, su contratación con el conjunto ‘verdolaga’ va bien encaminada.

¿Cómo le ha ido a Maximiliano Cantera?

El mediocampista de 30 años ha vestido los colores del Club Deportivo Maldonado, Fénix, Liverpool de Montevideo, Cerro Largo y Club Nacional, todos de Uruguay. Sin embargo, afuera de su país natal, Cantera también militó en el Deportivo Táchira de Venezuela.

A lo largo de su carrera, Maximiliano completa un total de 260 encuentros, en los cuales ha marcado 40 goles y 39 asistencias, sumadas a las 60 expulsiones y siete expulsiones, ya en materia reglamentaria.