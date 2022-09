Mayer Candelo, tras su derrota con Nacional: "Tenemos que recuperarnos anímica y físicamente"

Este domingo, Atlético Nacional y Deportivo Cali se vieron las caras en el Atanasio Girardot para disputar la fecha 12 del fútbol colombiano. Los locales vencieron a los 'azucareros' por 3-0, generando malestar en el equipo de Mayer Candelo , que había llegado con ilusión a la ciudad de Medellín, tras haber conseguido su primer triunfo de la liga II-2022 con el Pasto.

El exjugador del Cali y de Millonarios se hizo cargo de la derrota sufrida en la capital antioqueña. Candelo expresó que no le funcionó la línea de tres defensas, pues los 'verdolagas' le anotaron dos goles en los primeros diez minutos de juego.

"Soy responsable (del resultado), dije que jugáramos así, que armé mi equipo para jugar así. Hoy (domingo) no cerramos la línea de los tres centrales, como lo habíamos hecho el partido anterior (contra el Deportivo Pasto), que nos dio mucha solidez y tranquilidad. Nos toco cambiar, porque en 10 minutos ya íbamos 2-0, para tener una estabilidad y evitar que Nacional aprovechara esos espacios que habíamos dejado. Se trabajó, desafortunadamente no nos salió como queríamos y eso nos hizo ver un poco mal", empezó diciendo el timonel del Cali en rueda de prensa.

A pesar de que el partido se emparejó después de los goles del 'Rifle' Andrade y Dorlan Pabón, el equipo vallecaucano no pudo inquietar el arco protegido por Kevin Mier. En el 61' Andrés Felipe Román liquidó el encuentro con un potente remate.

"Nacional nos obligó a cambiar el sistema, la línea de tres y volver a lo normal, para cerrar esos espacios que estábamos dándole a (Andrés) Andrade o a (Yerson) Candelo, con (Andrés Felipe) Román que salía muy fácil. Nos obligó a modificar, no porque quisiéramos sino porque el partido nos llevó a eso. El partido es la realidad", agregó Candelo.

Con esta derrota, el Cali terminó en la penúltima casilla con 8 puntos, tras 12 partidos jugados. En la próxima fecha se verá las caras con el Cortuluá, el único equipo que ha obtenido peores resultados en lo que va del semestre. El partido se llevará a cabo el próximo miércoles 21 de septiembre, a partir de las 2:00 p.m., en Tuluá.

¿Qué más dijo Mayer Candelo?

Sobre el tiempo de trabajo antes del duelo contra el Cortuluá:

"Tiempo de trabajo no hay, porque ya en dos días tenemos que estar en Tuluá. En lo único que tenemos que pensar es en recuperar nuestros jugadores anímicamente y en la parte física, porque el trajín ha sido fuerte. Los resultados no nos han acompañado y eso se hace más difícil, guste o no, psicológicamente te afecta, te molesta".

Sobre el tema de la capitanía:

"El tema de la capitanía ha sido constante en todos los partidos, con Mera. 'Teo' en un momento fue, desafortunadamente tuvo dos expulsiones que lo han dejado por fuera de los partidos. Mera ha sido el líder de nuestra defensa, de nuestro equipo y ha hecho méritos para ser el capitán".

Sobre el planteamiento en el Atanasio Girardot:

"Lo que buscaba (en Medellín) era hacer goles. Lo que hablamos en el camerino es que no tenemos margen de error, queremos ganar, proponer. Creo que el equipo lo hizo, desafortunadamente dimos ventajas y la efectividad de Nacional nos hizo replantear todo".