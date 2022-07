Miguel Ángel Borja y unas palabras que le salieron del alma: así se despidió de su querido Junior

Miguel Ángel Borja se despidió este martes de su amado Junior de Barranquilla. Por medio se sus redes sociales, el atacante cordobés redactó un mensaje muy emotivo, agradeciendo a todas las personas que rodean al conjunto atlanticense.

Esto sucedió tiempo después de que se confirmara su nuevo destino, que será en River Plate, del fútbol de Argentina. El atacante, de 29 años, ya se encuentra bajo las órdenes del entrenador Marcelo Gallardo en el club ‘millonario’.

El colombiano llega tras la salida del delantero Julián Álvarez hacia el Manchester City. Borja arriba al equipo de la ‘banda roja’ con el objetivo de ser el hombre referente del gol. Ha disputado este año 27 partidos y logró anotar 16 goles. Así la responsabilidad es grande de entrada.

Este fue el mensaje de Miguel Borja en su cuenta de Instagram

"Hoy quiero agradecer nuevamente la oportunidad de haber vivido una nueva etapa con el equipo de mis amores. No me voy como quisiera, porque sé que todos queremos títulos y esta vez no fue posible, pero siempre los llevaré en mi corazón.

Hoy tengo una oportunidad importante para mi familia y mi carrera como profesional, que espero aprovecharla al máximo y dejando el nombre del país en alto. Como siempre digo, a Junior lo llevo siempre en mi corazón, y sé que en algún momento nos volveremos a encontrar, no sé desde qué área, pero daré todo de mi para que eso ocurra".

"Muchas gracias TIBURONES"

¿En qué equipos ha jugado Miguel Borja en su carrera profesional?

Miguel Ángel Borja tiene una importante trayectoria de lo que ha sido su carrera como futbolista profesional. Ha jugado en clubes de Colombia como Cúcuta, Cortuluá, Santa Fe, La Equidad, Atlético Nacional y Junior de Barranquilla. En el plano netamente internacional pasó por Olimpo de Bahía Blanca, de Argentina, Palmeiras y Gremio, de Brasil, y Livorno, de la Serie A de Italia.