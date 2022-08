¿Millonarios planea contratar a nuevos jugadores? Alberto Gamero respondió sin rodeos

Si ha habido un tema del que se ha hablado, en los últimos tiempos, en el mundo de Millonarios , es sobre los refuerzos. Y es que siempre se ha exigido un poco más. De hecho, para la Liga II-2022 del fútbol colombiano, llegaron Luis Carlos Ruiz, Israel Alba, Daniel Cataño y Óscar Vanegas. Sin embargo, para algunos parece que no fue suficiente.

Las críticas, señalamientos y demás, no se han hecho esperar. Por eso, aún guardan la esperanza de que pueda llegar uno que otro más, teniento en cuenta que aún existe la posibilidad de fichar jugadores que quedaron libres. Justamente, sobre ello, el director técnico, Alberto Gamero, habló en rueda de prensa y respondió sin rodeos.

"Hoy no pienso en quién voy a contratar, sino en lo que tengo. Ahora, no vamos a cerrar las puertas, si encontramos algún jugador en una posición que sirve y nos da una mano, lo traeremos, pero, en caso de que no, pues no. Eso sí, si está libre, no está entrenando, no viene con ritmo y no es fácil, pero si hay la posibilidad, se trae", sentenció.

Hasta el momento, no se ha hecho oficial nunguna nueva contratación. No obstante, se deberá estar atento a posibles nuevos anuncios al respecto, luego de las palabras de Alberto Gamero, tras el compromiso frente a Águilas Doradas, que terminó en empate 0-0, en el estadio Alberto Grisales, por la fecha siete de la Liga II-2022 del fútbol colombiano.

Águilas Doradas vs. Millonarios, en el fútbol colombiano 2022 Cortesía de Dimayor

¿Cuándo juega Millonarios en la Liga Betplay?

El próximo sábado 20 de agosto, a las 6:10 de la tarde, por la fecha número ocho de la Liga II-2022 del fútbol colombiano, Millonarios recibirá a Jaguares, en el estadio El Campín.

¿Qué posición ocupa Millonarios en la Liga Betplay?

Millonarios está en la primera posición, con 15 unidades, gracias a sus cuatro victorias, tres empates y cero derrotas.