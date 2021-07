¿Millonarios se podría ver afectado por el tema Fernando Uribe entre Nacional y Cortuluá?

El caso Fernando Uribe entre Nacional y Cortuluá continúa y este viernes se conocieron nuevos detalles del tema, pero ¿podría verse afectado Millonarios, actual equipo del delantero?.

Para eso, Óscar Ignacio Martán, habló en ‘Blog Deportivo’ de ‘Blu Radio’ y recordó cómo se dio todo, cuando Uribe jugó en préstamo en el club bogotano, en 2014, procedente del cuadro ‘verdolaga’.

“Yo tuve unas serias dudas porque le entendí al señor Marulanda (Víctor) -directivo de Nacional en ese entonces- que él había enviado un contrato de trabajo para renovar el año más, pero uno no puede mandar un jugador así. Por ejemplo en Cortuluá, que es un equipo pequeño, cuando mandamos un jugador a préstamo se asegura de tener por lo menos 3 años de contrato, o 2 años, o un año. Lo mandan (a Uribe) a Millonarios faltando un año, era obvio que iba a quedar libre. Cuando el jugador va a Millonarios, tenía que tener un contrato de renovación por lo menos por un año adicional, no lo hicieron”, explicó de entrada Martán, máximo accionista de los tulueños.

Además, el dirigente de los vallecaucanos aseveró que “yo le pregunté en ese tiempo a Marulanda y me dijo “nosotros le enviamos un documento a Millonarios para que el jugador firmara, que el jugador se había comprometido a firmar, antes de debutar con Millonarios”. Eso fue un viernes en la noche y Fernando debutó y le dije al doctor Marulanda: "el jugador te va a quedar libre”.

Publicidad



Por la misma línea, y para informar que el equipo ‘embajador’ no se vería afectado, Óscar Ignacio Martán mencionó que “supuestamente ese correo electrónico lo tenía Millonarios, pero luego el doctor Serrano, su representante me dice que no es cierto, que simplemente la orden fue no renovar y obviamente el jugador quedó libre. Con eso, entonces Millonarios no hay la certeza de que tenga ninguna responsabilidad para nada, y como dice el asesor legal de Nacional, que no hubo una venta, que tiene la certificación de Millonarios que no hubo una venta o una compra.

Cabe recordar que Fernando Uribe pertenecía a Atlético Nacional antes de su primer ciclo en Millonarios, a donde llegó en préstamo, en el segundo semestre de 2014. En el equipo ‘embajador’ se destacó y luego se fue al Toluca, de México.