Millonarios sumó otra baja: “Juan Pablo Vargas no va a estar contra Once Caldas”

Millonarios sumó una nueva baja de cara al partido contra Once Caldas. Alberto Gamero confirmó que el defensor central Juan Pablo Vargas sufrió una recaída de una lesión pasada y lo más seguro es que no juegue el próximo sábado, en el estadio El Campín.

"Vargas se volvió a resentir de la lesión que tenía antes del partido del Cali y el lunes sintió nuevas molestias. No ha entrenado y yo creo que no va a llegar contra Once Caldas, entonces está ahí Breiner Paz", señaló este jueves el técnico ‘embajador’, en rueda de prensa.

El técnico de Millonarios, consultado por la ausencia de Macalister Silva; quien resultó lesionado durante el anterior encuentro contra Cali, aseveró que su idea es no modificar el planteamiento del equipo, sino buscar nombres con características similares.

"Uno cuando hace variantes, intenta no hacer muchas. Entonces debemos mirar quién reemplaza a Macalister. Estoy buscando a alguien con manejo de balón y que llegue al área. Una posibilidad es Juan Camilo Salazar o Diego Godoy por dentro y Elíser Quiñones por fuera. Todos están para jugar", sostuvo.

Sobre la urgencia de victorias, Gamero afirmó que "después de siete meses nosotros no podemos quedarnos en lo que hicimos durante los primeros partidos. Es cierto que teníamos 6 puntos y debemos sacar la mayor cantidad de puntos para clasificar. Pero yo les he dicho a los jugadores que aquí empezamos de nuevo y este Millonarios que queremos es que sea un equipo aguerrido, ordenado y con mejores estructuras en la cancha y eso se mostró, en parte, contra Cali".

Finalmente, el estratega de Millonarios se mostró optimista con el regreso de las canchas de Santiago Montoya, un hombre que tras una grave lesión se perdió gran parte del año pasado y en este 2020 tampoco ha podido actuar.

"No me quiero acelerar con Montoya, pero lo veo bien y su recuperación va por buen camino. Yo quiero que cuando entre lo haga con esa confianza que se le caracteriza. No queremos arriesgarnos. Lo veo contento y motivado. Va a ser un jugador que nos va a dar una gran mano cuando le toque estar", concluyó.

