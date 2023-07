Nacional, en busca de revancha, se enfrentará a Millonarios por duelo de fogueo, en Estados Unidos

Este sábado 8 de julio Atlético Nacional y Millonarios nuevamente se verán las caras, ahora, por duelo de preparación en pretemporada, con miras a lo que será el inicio de la Liga II-2023, que iniciará el viernes 14 de este mes.

Como juego de fogueo, tanto ‘embajadores’ como ‘verdolagas’ viajaron a territorio Norteamericano en busca de un triunfo que los renueve de confianza, previo a lo que será el segundo semestre, en el que, por lo menos, los antioqueños sí tendrán participación en el ámbito continental, pues jugarán los octavos de final de la Copa Libertadores contra Racing de Argentina.

Con las figuras de Arnoldo Iguarán y René Higuita ambas escuadras aterrizaron en Estados Unidos y ambientaron el ‘clásico’, que, luego de la gran final en la Liga I-2023, en la que los capitalinos fueron los vencedores, los verdes tienen revancha rápidamente.

Eso sí, con un par de bajas en la plantilla, nutrida de varios jugadores canteranos, en su intención de brindar ese roce internacional a su plantilla en este tipo de duelos.

La primera ausencia será la de Paulo Autuori, quien renunció al banquillo ‘verdolaga’ por razones personales, mismas por las que Jarlan Barrera estaría solucionando su salida inmediata del club con tiempo de contrato vigente, por lo que no estará para el juego contra Millonarios, al igual que Yerson Candelo, quien tampoco fue convocado.

Sin embargo, como técnico interino, Guillermo Amaral conformó una lista de viajeros entre experiencia y juventud, liderada por Kevin Mier, quien estará acompañado de Cristian Zapata, Felipe Aguirre, Samuel Velásquez, Jhon Duque, Sebastián Gómez, Nelson Deossa, Álvaro Angulo, Neyder Moreno, Emilio Aristizabal, Esteban Gómez, Manuel González, Jerónimo Rodríguez, Christian Negrete, Dorlan Pabon y Jefferson Duque.

Del otro lado del charco, Alberto Gamero no se ‘guardó’ nada para este compromiso y, en su intención de ganar, así como lo refirió ante los medios de comunicación, conformó una lista de convocados nutridos por jugadores de experiencia, con la baja sensible de Óscar Cortés, quien ya no haría más parte de los ‘embajadores’, después de haber sellado su paso por el Lens de Francia, que ya está haciendo las gestiones correspondientes para incorporarlo de cara a la siguiente temporada.

Dentro de los viajeros que Millonarios anunció en sus redes sociales, resaltan los nombres de Álvaro Montero, Juan Moreno, Andrés Murillo, Elvis Perlaza, Jorge Arias, Andrés Llinás, Alex Moreno Paz, Ricardo Rosales, Samuel Asprilla, Larry Vásquez, Daniel Giraldo, Daniel Cataño, David Macalister Silva, Juan Carlos Pereira, Stiven Vega, Kliver Moreno, Yúber Quiñones, Beckham Castro, Edgar Guerra, Jáder Valencia, Fernando Uribe y Leonardo Castro.

El juego entre Millonarios y Atlético Nacional está pactado para el sábado 8 de julio a las 7:00 p.m. (hora colombiana), así como lo publicó el portal deportivo ‘ESPN, quien, a través de su plataforma Star + transmitirá el partido.