Nelson Flórez: “No me da vergüenza llorar porque me siento robado”

Este sábado, Fortaleza perdió contra Bogotá FC 1-2, en el último partido de los cuadrangulares de ascenso de la segunda división del fútbol colombiano. Este resultado y la victoria del Unión Magdalena hicieron que el equipo de la capital no pudiera ascender a la máxima categoría del balompié nacional. Sim embargo, las cosas no quedaron ahí, pues Nelson Flórez habló en rueda de prensa sobre lo sucedido y dijo: “Me siento muy orgulloso de los jugadores y de la temporada que realizaron”.

Pero el técnico de Fortaleza fue más allá y se refirió al partido entre el Union Magdalena y Llaneros FC.

“No me da vergüenza llorar porque me siento robado (…) Hoy no cumplimos con la tarea. Teníamos que ganar, pero más allá de eso, los anhelos de un grupo de jugadores no se pueden ver truncados por la corrupción que tiene este país”.

Seguramente, en los próximos días continuarán los pronunciamientos y reacciones de los protagonistas de esta historia.