Nelson Ramos se retira del fútbol: "Los goles son amores, ojalá se dé la oportunidad de marcar"

Nelson Ramos este fin de semana colgará los guayos y dejará los guantes a un lado, ya que oficialmente este sábado 8 de octubre disputará su último partido como futbolista profesional. El payanés, de 40 años, lo hará vistiendo los colores de Boca Juniors, de Cali, equipo de la Primera B, frente a Real Santander, en la última jornada del 'todos contra todos' en aquel campeonato.

En las últimas horas, el guardameta de equipos como Millonarios y Deportivo Pasto se adjudicó con el título como entrenador de fútbol, distinción que le entregó una prestigiosa universidad en el Valle del Cauca. Este miércoles, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', dialogaron con Nelson Ramos sobre este logro conseguido.

"Todavía me quedan unos días, es mi último partido el fin de semana, estoy feliz de poder dirigir hasta la Sub -20, gracias a la universidad y a la comisión de técnicos, que la carrera no quede solamente en la cancha como jugador, sino también poder enseñar e instruir", dijo de entrada Nelson Ramos a la mesa de periodistas.

Sobre en qué equipo le gustaría empezar su carrera como entrenador, Ramos fue enfático en decir que "don Hernando y Alex Otero me han dado la mano para jugar en Boca Juniors de Cali, les voy a dar mi carta abierta, de si puedo seguir aquí con el club, hacer mis primeros 'pininos' con el equipo, se pueden ir consiguiendo poco a poco. La decisión del retiro es dura, pero si tienes la oportunidad y la posibilidad de ser técnico, no da tan dan duro; son 20 años de carrera."

El módulo táctico que le gustaría implementar como técnico:

"A mí siempre me ha gustado el 4-2-3-1, soy de los amantes de poder tener un volante de buen pie, que me tenga bien la pelota y hay que buscar un arquero que tenga buen pie, que maneje bien los pies", prosiguió Nelson Ramos.

Si le ofrecen primer un lugar como entrenador de arqueros:

"Esa carrera no la he hecho, todo este tiempo me ha gustado más la dirección técnica, esa carrera no la ha hecho. Llevo tres años con 'Arqueros soy yo', que me dio la oportunidad de darle clases a los niños y desde hace un año tengo mi propia escuela Nelson Ramos. Mi hijo está en el Deportivo Cali no le ha ido mal, darle como esos 'tips', la parte teórica y esos movimientos que le ayuden en esas edades, no es de llegar a ese profesionalismo, es entender a un niño de siete años".

Sobre el futuro de los arqueros en Colombia

"Ha sido complejo, los arqueros no llegan con la motricidad, es un tema complejo el tema de los pies, es de trabajo y perseverancia, la práctica hace al maestro; en Colombia hay material".

Clásico entre Santa Fe y Millonarios de este miércoles

"Millonarios se está encontrando con una situación compleja, pese al buen futbol que ha mostrado, está ceca del título en Copa Colombia, pero estos partidos son diferentes. La táctica entra el segundo plano, entran más ganas; ojalá que se le de la clasificación y puedan ser campeones de la Copa Colombia contra Junior".

Su futuro como entrenador

"Por ahora la licencia para dirigir la Sub-20, me hace feliz, de poder dirigir personas que buscan ser profesionales. La primera puerta sería Boca Juniors, de Cali, pero en el club tienen la última palabra; así es como uno va creciendo, luego espero hacer la licencia pro para poder dirigir. Quiero en un futuro poder llegar a Millonarios o Pasto, equipos que me han brindado alegrías".

Otros de los que también adquirieron su licencia como entrenador Sub-20 fueron Adrián Ramos, delantero del América y 'Gambeta' Estrada.

"Adrián es una persona muy sencilla, aprendió muchísimo, creo que es una edad exacta para tomar esta decisión, es un decisión linda aprender a ser técnico.

¿Cómo le gustaría retirarse con un gol o una buena atajada?

"Los goles son amores, ojalá este fin de semana se dé la oportunidad, son escasos los tiros libres que hemos tenido, tenemos un chance muy remoto, pero ojalá se dé la clasificación con Boca Juniors. Llevo once goles (siete de tiro libre y cuadro de penalti)".

¿Qué le gustaría enseñar a los futuros futbolistas o arqueros?

"He vivido cosas buenas y malas, la materia de las lesiones y del retiro nunca no las han enseñado, ese es uno de los consejos que le daré a mis alumnos".