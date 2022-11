Néstor Craviotto no le quiere fallar al Huila: "Es la última chance para ascender, daremos lo mejor"

Atlético Huila está a 90' minutos, y con una ventaja de dos goles, de lograr su anhelado regreso a la primera categoría del fútbol colombiano. Néstor Craviotto, entrenador de los 'opitas', no se quiere adelantar a los hechos y sabe que el Deportes Quindío no se la pondrá fácil en el Centenario de Armenia, cuando Bismarks Santiago dé el 'vamos' este martes a las 8:00 p.m.

Craviotto celebró el regreso de dos jugadores esenciales en su esquema: el mediocampista Sebastián Hernández y el delantero argentino Gustavo Britos. El exentrenador del Deportivo Pereira aseguró que su equipo dará "lo mejor para poder ascender".

"Esta es final ya es la última, la última chance que tenemos los dos equipos de poder ascender, así que daremos lo mejor. Seguramente Quindío hará lo propio y veremos quién es el mejor de los dos. Estamos bien, en líneas generales los jugadores ya están recuperados. Hemos recuperado a Sebastián Hernández, a Gustavo Britos. Fueron todas finales las que jugamos: teníamos que entrar a los ocho, teníamos que ganar el cuadrangular y después salir campeones. Nos da la posibilidad de llegar a este partido con una ventaja, que no significa nada, los partido hay que jugarlos. Esperemos que no llueva más, está lloviendo demasiado y que se pueda ver un buen partido", expresó Craviotto en una rueda de prensa previa al partido decisivo.

¿Qué más dijo Néstor Craviotto, antes del partido contra el Deportes Quindío?

Sobre la dificultad del rival y las sorpresas que da el fútbol:

"El partido no es fácil, es complicado, contra un rival durísimo. Nosotros tenemos la ventaja, sí, pero los partido hay que jugarlos y hemos visto partidos en la liga colombiana, el 4-3 (refiriéndose a la dramática victoria del Deportivo Pasto contra Águilas Doradas) que parecía terminado, con Rionegro en la final de los cuadrangulares y no es así, el fútbol te da estas cosas. Así que nosotros tenemos que estar preparados, atentos, muy metidos en el partido para que Quindío no lo complique y poder llegar a posiciones de gol".

Sobre el planteamiento del Huila en el Centenario de Armenia:

"En teoría, lo que vamos a tratar de hacer es jugar de igual a igual. Después, lo que pase adentro de la cancha puede cambiar totalmente. Hay partidos que se planean de una manera y sale de otra, puede salir mejor o peor. Trataremos de que no nos metan adentro del arco y hacer nuestro fútbol, tenemos los jugadores para poder hacerlo. Tenemos la base del equipo completa, así que volveremos a nuestros orígenes".