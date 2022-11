Néstor Craviotto y su anhelo de ascender al Huila: "Estamos bien, con ganas, tenemos la chance"

Tras haber caído contra Boyacá Chicó en la Gran Final, Atlético Huila tendrá una nueva oportunidad de ascender a la primera categoría del fútbol colombiano. Los dirigidos por Néstor Craviotto recibirán este viernes 25 de noviembre al Deportes Quindío (a partir de las 8:00 p.m.), en el Guillermo Plazas Alcid, con quien se peleará la última plaza del año, para subir a la máxima división del balompié nacional.

Craviotto dijo que su nómina está "bien y con ganas". Recordemos que no pudo contar con varios titulares para enfrentar a los 'ajedrezados' en la Gran Final, pues se encontraban disminuidos físicamente.

"Esta es una linda chance, que tenemos otra vez, y vamos a tratar de aprovecharla. Tuvimos que primero lograr el campeonato, para poder tener estas dos chances; en la primera no nos fue bien. Trataremos de que en esta nos vaya bien. Nos toca jugar con Boyacá Chicó enseguida, después de haber logrado ese campeonato, creo que nos fuimos a dormir todos a las 2 de la mañana, no comimos de la mejor manera, porque en el festejo uno se olvida de todo eso. Y después nos encontramos con el partido a los tres días, hicimos el desgaste, no pudimos convertir en el primer tiempo, llegó la expulsión y no lo pudimos levantar. Al otro día regresamos a los entrenamientos, muchos lesionados, porque ese partido lo jugaron al límite, así que privilegiamos cuidarlos para esta posibilidad. Hoy estamos bastante bien, con lo que respecta a la recuperación, estamos en el final del año, los desgastes son muy grandes. A parte nosotros vimos jugando varias finales y termina siendo desgastante también, hasta para la cabeza. Estamos bien, con ganas, tenemos la chance", señaló el entrenador argentino, en la previa del decisivo duelo ante el Quindío.

¿Qué más dijo Néstor Craviotto?

Su planteamiento y el estado del goleador Gustavo Britos:

"Trataremos de hacer un buen partido. Con respecto a Gustavo Britos, estaremos midiendo si está o no para este partido. Destaco la actitud, las ganas, me remonto a lo que dije la otra vez: en la quinta fecha nos daban por muertos todos y llegamos a los cuadrangulares, llegamos a ganar el semestre, jugamos tres finales. Estamos muy contentos de poder tener una chance más. ¿Debilidades del Quindío? No voy a estar contando las debilidades mías, ni las del rival. Sabemos cuales son, intentaremos no cometer errores y que ellos los cometan para hacer goles. Tenemos que tratar de finalizar mejor, para poder concretar. Nos toca de jugar de local e intentaremos hacer nuestro trabajo".

Su trato y manejo con los jugadores provenientes de las categorías juveniles:

"A mí me gusta el tema de los juveniles, está jugando Lerma que estaba de suplente en la Sub-20 y hoy está de titular, aprovechó su oportunidad. No pasa por nosotros, pasa por ellos. Le hemos dado muchas oportunidades a muchos juveniles, Méndez aprovechó. Nosotros le damos la camiseta, sin ningún problema".