“No es justa la determinación que tomaron con Millonarios, justos no pueden pagar por pecadores”

Millonarios se alistaba para ser local en el clásico contra Santa Fe, y por fin, volver a tener hinchas en su estadio, pero todo se borró, por culpa de lo sucedido en la noche de martes en el duelo de ‘cardenales’ y ‘verdolagas’. Sobre eso opinó Alberto Gamero.

“Comparto lo que están haciendo pero no es justa la determinación que tomaron, lo que nosotros queremos en los estadios es paz y tranquilidad y si se dieron cuenta quienes fueron, suspendan a esa afición, ¿qué tiene que ver Millonarios en un partido Santa Fe vs Nacional? Es lamentable, esto motiva a la gente, hoy la gente de Alianza salió feliz, con público, justos no pueden pagar por pecadores y si Nacional se equivocó y se dieron cuenta, suspéndalos a ellos, ni siquiera a Santa Fe”, afirmó de entrada el técnico de los ‘embajadores’.

Ya sobre el juego con Alianza Petrolera, por Copa Colombia, Gamero mencionó que “a mí me parece que el balance, perder no es bueno, pero el andamiaje me parece que hicimos un buen partido, a Alianza Petrolera le expulsaron dos hombres y jugaron 10 minutos, no fue todo el partido, tuvimos opciones pero el balón nos fue esquivo y Chunga un excelente arquero y nos sacó buenas como para tener el empate”.

Por último, se refirió al delantero Ricardo Márquez, quien no ha podido brillar, y se le ve “ansioso” en los partidos.

“Aprendizaje, a Caballo le damos cada vez más trabajo, a él le pido tranquilidad sabemos que es un gran jugador, con gol y en cualquier momento nos va a dar, y a veces uno lo ve desperado en darle satisfacción a la gente”, finalizó.