"No es que Boca no haya contratado a Andrés Felipe Román porque lo picó un zancudo, es algo grave"

El pasado jueves, día en el que Andrés Felipe Román estaba por cumplir un nuevo sueño, y firmar contrato con Boca Juniors , uno de los equipos más reconocidos en Argentina, se encontró en los exámenes médicos que el futbolista sufre de un problema cardiaco, que incluso puede poner fin a su carrera como futbolista.

Juan Fernando Quintero y Harold Preciado, los más 'panitas': disfrutan su estadía en el fútbol chino

Muchas personas se han manifestado con respecto a lo sucedido.

Este viernes, en 'ESPN Colombia', el colombiano Jorge Bermúdez, líder del consejo de Boca Juniors se refirió sobre lo sucedido con el jugador colombiano.

"Lo que se le descubrió no fue una cosa casual, no es que Boca no lo contratara porque lo picó un zancudo o porque le salió un brote. No lo contrata porque ve un riesgo en su vida deportiva" afirmó el otrora defensor colombiano.

'Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente': Pochettino pide a sus jugadores que no se relajen

Publicidad

Adicionalmente, Bermúdez reveló un poco de las sensaciones que vivió tanto el cómo Román al momento de la noticia: "Imagínese el dolor mío que estuve todo el día con él, que vi la felicidad que tenía cuando llegó, que lo vi cuando terminamos con los exámenes y nos íbamos para el club, que le vi el nerviosismo cuando le estaban contando las situaciones que no estaban bien"

Por último, el exfutbolista se mostró optimista con el proceso que debe tener el jugador del cuadro 'embajador' y espera que pueda salir de esta lamentable situación, todo con el respectivo cuidado que merece.

"Hay que hacerle los estudios genéticos necesarios para que se le haga el tratamiento y luego de estar seguros del proceso, que juegue, que vaya a la Selección y que demuestre que está para el fútbol internacional." expresó.

¡Casi que no! El Elché de los colombianos, Johan Mojica y Helibelton Palacios volvió a ganar