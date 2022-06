No va más en el 'poderoso': Julio Comesaña dejó de ser el entrenador de Independiente Medellín

Independiente Medellín cerró su participación en la Liga del fútbol profesional colombiano 2022-1 con una goleada 5-1 contra La Equidad, que no fue suficiente para clasificar a la final del primer semestre en la competencia.

El conjunto 'poderoso' finalizó en la segunda posición del cuadrangular semifinal B, con un total de 11 puntos, dos menos que el Deportes Tolima, que accedió al juego que decidirá al campeón.

Este viernes, luego de unas declaraciones que dejaron mucho qué pensar en la rueda de prensa del último encuentro del Medellín, el club informó que el director técnico uruguayo Julio Avelino Comesaña no seguirá en su puesto.

[Institucional🔴🔵] ¡Gracias, Julio!



La era Comesaña finaliza con más de 300 partidos como DT en el club y un récord acumulado de 33 encuentros invictos en casa ✊🏼⚽



¡Le deseamos muchos éxitos en su camino!



Encontrá el comunicado oficial aquí 👉🏼https://t.co/Awj8Xw1LS9 pic.twitter.com/KJszDpjoRh — DIM (@DIM_Oficial) June 17, 2022

"Tengo contrato con el club hasta diciembre, no hemos hablado del segundo semestre. Yo estaré a la espera de una conversación. Hay muchas cosas por hacer y muy poquito tiempo. Por más de que tenga un contrato, si el club piensa que no se debe seguir, nos vamos y si yo tengo que agarrar las maletas e irme también hablo y digo que me voy. Nunca me ha atado el dinero y mucho menos ahora", había dicho el estratega charrúa en la atención a medios tras el partido.

"El Equipo del Pueblo S.A. informa que, tras culminar la participación en la Liga I del 2022, se ha definido, por mutuo acuerdo, finalizar el vínculo entre el director técnico Avelino Julio Comesaña y la institución", expresó la institución 'poderosa' en sus redes sociales, mediante un comunicado.

"En su cuarto ciclo dirigiendo al 'poderoso de la montaña', el profesor superó la cifra de 300 partidos como técnico, continuó con la racha de buenos resultados en casa con un récord de 33 partidos invictos como local en Liga y Copa, y tras 5 torneos sin participar en las instancias finales, se clasificó al cuadrangular del torneo local. Agradecemos al profesor Comesaña y a su preparador físico Jorge Franco por su entrega y dedicación, para que estos logros fueran posibles", resaltó el Independiente Medellín, sobre el trabajo del entrenador.

¿Qué equipos ha dirigido Julio Avelino Comesaña en Colombia?

El entrenador ha estado a cargo de Junior, Independiente Medellín, Independiente Santa Fe, Deportes Tolima, Deportivo Cali y Real Cartagena, en suelo colombiano.