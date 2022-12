Omar Pérez: "No paro ni un segundo de pensar en el reencuentro con la hinchada"

Faltando horas para que sé de la despedida de Omar Pérez , el futbolista con más títulos en la historia de Independiente Santa Fe , el habilidoso exjugador habló en exclusiva para los micrófonos de Gol Caracol sobre lo que será este imperdible compromiso que tanto ha preparado y del cual se espera esté lleno de alegría, emociones y varias estrellas.



¿Cómo nació esta idea de hacer una despedida por la puerta grande?

"Siempre estuvo la cuestión porque uno como futbolista desea debutar, permanecer y finalizar con esta etapa. Había quedado pendiente, después de mucho tiempo lo volvimos a tocar. Lo volvimos a tomar después de la pandemia, coincidí con las personas correctas y ya estamos a dos días de que se lleve a cabo".

Despedida en El Campín

"Para mí Santa Fe fue muy representativo, fue más allá de los clubes que respeto y agradezco, como Boca Juniors que fue el que me formó. Santa Fe me dio la posibilidad de estar tanto tiempo, lo que me encanta hacer dentro del campo. Analizando toda mi carrera, la verdad no tenía presente lograr tantas cosas importantes, el cariño de la gente lo siguen demostrando todos los días".

¿Quién fue ese primer nombre que se le vino a la cabeza cuento tuvo en mente hacer la despedida?

"A medida que pasaba el tiempo después de dejar de jugar, yo tenía un cuaderno donde iba anotando todos los nombres e iba pensando para tratar de no dejar ninguno por fuera. Creo que están la mayoría de los que me gustaría que estén, pero otros por diferentes motivos no nos podrán acompañar. Traté de ser bien extenso en las invitaciones que fueron como 75 y quedaron confirmados un poco más de la mitad. Siento alegría y espero el momento de estar ya jugando con ellos".

Omar Pérez y Luis Manuel Seijas con Santa Fe. Colprensa

¿Qué jugadores le hubiera gustado que viniera y ya sabe que no pudieron?

"Sigo esperando, son muchos jugadores y compañeros que me ha brindado el fútbol y que hoy siguen ligados al fútbol. Como Nico Burdisso que es el manager de la Fiorentina, y él no puede asistir por los compromisos que tiene; Willy Caballero es otro de los jugadores que comenzó pretemporada y que hasta último momento estaba confirmado. Lo mismo me pasa con los jugadores de la Liga de Argentina, Jonathan Gómez, Edwin Cardona, Frank Fabra, Sebastián Villa, Exequiel Palacios, eran chicos que estaban en la lista y que lastimosamente sus comienzos le impiden a que estén con nosotros".

Entrenadores invitados

"Invité a muchos, lastimosamente el 'profe' Wilson Gutiérrez tiene una situación compleja. él está viviendo en Estados Unidos y hasta último momento se enteró que no podía venir. Estamos pendientes de otros profes".

¿Cómo sueña que sea ese partido-show de este sábado?

"No es solo para mí, muchos jugadores también deseaban tener esta oportunidad con la gente, esto es lo que va a primar en el partido. Yo deseo que la pasemos bien y tratemos de disfrutar, sin la presión de un resultado".



¿Qué está sintiendo a pocos días de que se de el partido?

"El hecho de jugar un partido de fútbol te hace vibrar de esta forma. No me imagino entrar en la cancha con todos los jugadores. En este momento ya siento la vibra, No paro ni un segundo de pensar en el reencuentro con la hinchada, ni el día después cuando me toque salir del estadio, es algo que está presente ahora y que se sufre, pero también se disfruta pensando en lo que pasará el sábado y tiremos un par de paredes con estos gigantes".

El escudo de Santa Fe en el pecho para la despedida

"Siempre lo pensé, pero lastimosamente no se pudo hacer nada. Se requiere de un permiso especial para usar el escudo, y cómo esto había comenzado, no pudimos esperar. Así que usamos el escudo de mi academia, también realizamos unos uniformes para honorar a Güemes, el club donde nací; Boca Juniors el equipo que me dio una identidad y un carácter; y a Santa Fe por todo lo que me dio en estos años".