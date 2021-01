Once Caldas comenzó el año sin técnico: Hubert Bodhert renunció de manera sorpresiva

Once Caldas comenzó el 2021 sin técnico , después de que Hubert Bodhert presentara de manera sorpresiva su renuncia.

“He tomado la decisión, junto a mi cuerpo técnico, de no seguir siendo parte del equipo Once Caldas. Hoy cierro un ciclo importante en mi vida laboral”, escribió el estratega cartagenero en sus redes sociales.

La comunicación tomó por sorpresa a más de uno, pues Hubert Bodhert ya había arreglado para continuar al frente del equipo de Manizales; incluso, después de haber rechazado algunas propuestas.

El estratega cartagenero llegó en diciembre de 2017 en un momento que Once Caldas estaba peleando en los puestos del descenso. Logró clasificar a la final de la Copa Colombia en 2018 y pese a que en las últimas participaciones no se metió en el grupo de los ocho, tenía el respaldo de la dirigencia.

Hasta el momento, el equipo manizaleño no se ha pronunciado sobre la renuncia de Hubert Bodhert; quien más allá del escueto comunicado, tampoco ha manifestado las razones que lo llevaron a tomar esta determinación.

