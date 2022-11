Oscar H. Quintabani mantiene la ilusión de ascender al Quindío: "Tenemos que pensar que sí se puede"

Este viernes, se llevó a cabo el partido de ida entre Atlético Huila y Deportes Quindío en el Guillermo Plazas Alcid, en busca de la última plaza para ascender a la primera categoría del fútbol colombiano. Los locales cosecharon una ventaja valiosa, de 2-0, por lo cual los dirigidos por Oscar Héctor Quintabani deberán hacerle honor a su apodo y conseguir el 'milagro'.

Quintabani estuvo conforme con la actuación de su equipo, que contó con la mala fortuna de que a los 30' minutos el balón pegó en la mano Jhon Gamboa y el VAR llamó al juez Éder Vergara, quien terminó convalidando el penal. Leonardo Escorcia se encargó del cobro y le ganó el duelo a Jonathan Cubero. En el ocaso del compromiso, cuando transcurría el minuto 90+5, Dylan Stiven Lozano puso el 2-0 definitivo.

"En principio utilizamos cinco hombres atrás, pero con la idea de que los laterales salían y se quedaban tres. No conectábamos fútbol, perdíamos mucho la pelota, se perdía muy fácil, entonces no ocasionábamos salidas. Las que tuvimos fueron aisladas y pensamos en cambiar, entrar a Jairo Roy, justo cuando se produce la jugada del penal. Ahí cambiamos la idea de jugar con lo cuatro atrás y Roy suelto, mejoramos de cierta manera en ese aspecto. Y después en el transcurso del partido, en un momento tuvimos tres mediocampistas, hicimos un 4-4-1-1. Tuvimos ocasiones de gol, una la sacó el arquero, la de Alexis Serna en el palo, la que le quedó a Santiago Gómez a 'boca de jarro'. Hubo ocasiones. El Huila no tuvo muchas, pero aprovechó la jugada del penal, hay que reconocer que hicieron un buen partido, especialmente en el primer tiempo: quitaron espacios e intentaron jugar. Ahora hay que esperar al partido de vuelta y tenemos un equipo que hace goles, una delantera con gol. No es milagro, pensar en trabajar y buscar el resultado", expresó el exentrenador de Atlético Nacional.

El próximo martes 29 de noviembre, se llevará a cabo la revancha en el Centenario de Armenia. El partido de vuelta arrancará a las 8:00 p.m. (horario de nuestro país).

¿Qué más dijo Oscar Héctor Quintabani?

Sobre la idea de juego que propuso su equipo en el Guillermo Plazas Alcid:

"Recuperábamos y la idea era quitar espacios en nuestro campo. Recuperar y pasar al ataque con tres hombres en punta, lo hicimos a veces, pero nos faltaba exactitud en las salidas. Al no conectar la pelota, la asociación, Huila estaba más volcado a nuestro campo y te quitaba los espacios, no producíamos lo que queríamos. El partido pudo haber terminado 1-0, pero el fútbol es eso, cometes errores y los pagas".

Sobre el penal de Gamboa y la manera en la que encararán el partido de vuelta:

"Lo del penal de Gamboa, estamos lejos nosotros, incluso hasta el árbitro, lo dio el VAR. Seguramente le habrá pegado en la mano. Y puso a ganar a Huila, que se fortaleció muchísimo con ese gol. Tenemos que pensar que sí se puede, que podemos, que es un equipo que tiene gol. Hoy tuvimos opciones, más no certeza en el gol y esperar el partido que viene, que toca jugarlo con la misma convicción de voltear el resultado".