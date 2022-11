Oscar Héctor Quintabani quiere devolver al Quindío a primera categoría: "El verbo acá es 'ascender'"

Este viernes, Deportes Quindío y Atlético Huila se disputarán la última plaza para ascender a la primera categoría del Fútbol Colombiano. El Guillermo Plazas Alcid albergará el partido de ida, a partir de las 8:00 p.m. (horario de nuestro país).

Oscar Héctor Quintabani intentará comandar al 'Milagroso' a la 'A', tras haber perdido la categoría el 14 de noviembre del 2021.

El equipo de Quintabani tuvo que afrontar un periodo de inactividad de 18 días, mientras se decía el campeón del clausura y de la Gran Final. De hecho, su último partido fue precisamente contra el Huila. Ese lunes 7 de noviembre, los cafeteros ganaron por 3-0 en el Centenario de Armenia. El extimonel de Atlético Nacional sentenció que "el verbo acá es 'ascender'".

"Esperar cuál iba a ser el rival era una de las intrigas y aprovechar el tiempo, para recuperar algunos jugadores que tenían muchos partidos encima, algunos que recién estaban reapareciendo tras sus lesiones. Poder unificar en ese sentido el plantel. El verbo acá es 'ascender'. Es un verbo que tienes que conjugar diariamente, en entrenamientos y competencias. Eso es lo que te lleva al objetivo que tiene el club, que es ascender. El equipo está bien, está sinceramente fortalecido de ser protagonista en este momento importante, para nosotros, el club y los hinchas. Creo que habiendo hecho una campaña a través del todo el año, en primera línea y en los primeros puestos; primero en reclasificación y lejos del segundo. Hay muchos motivos que a nosotros nos han fortalecido", expresó Quintabani, en la previa del duelo contra el Huila.

¿Qué más dijo

Oscar Héctor Quintabani?

Sobre el papel que jugarán los casi 18 días de 'descanso':

"Se verá en la cancha (determinar si el descanso los benefició o los perjudicó). Cuando vienes con tantos partidos y paras, ¿es bueno? No lo sabes. Lo único que podemos expresar es que aprovechamos el tiempo en recuperar jugadores que traían varios partidos y muchos minutos jugados. Eso pudo ser importante, no se perdió la intensidad en el trabajo, esperamos de manera muy responsable esta instancia. No hemos perdido el tiempo, no hemos dejado tiempos vacíos, hemos entrenado".

Sobre lo que será el partido contra el Huila:

"Será un partido donde los detalles son lo más importante, los jugadores lo saben. Nos hemos enfrentado, en esta última fase del torneo con el Huila, que ha tenido que jugar dos partidos más, ya sabemos la historia del partido anterior, donde prefirieron parar a los jugadores, buscando recuperación. Debemos sacar las ventajas posibles, dentro de lo que va a ser el juego".