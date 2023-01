Oswaldo Henríquez recuerda a su amigo Modeste M’Bami: “Era humilde, me impactó su muerte”

El pasado 7 de enero de 2023 la noticia de la muerte de Modeste M’Bami impactó a muchos, por su gran trayectoria en Francia, España y hasta en Colombia, donde estuvo en Millonarios.

Y tras la confirmación del fallecimiento del camerunés, un jugador de nuestro país, Oswaldo Henríquez se pronunció en sus redes sociales, mostrándose impactado por lo sucedido, pero recordando la gran enseñanza que le dio el futbolista que militó en equipos como el PSG o el Olympique de Marsella.

Por eso, en GolCaracol.com hablamos con el zaguero central samario, quien nos contó un poco de la sencillez que siempre mostró Modeste M’Bami en su etapa en Millonarios. Además, de los consejos que le dio y de paso la sorpresa que fue para muchos ver la calidad que tenía en la cancha.

¿Cómo recibió la noticia de su fallecimiento?

“Me impactó mucho, uno como futbolista se termina dando cuenta lo que termina siendo esta profesión, vivimos en una burbuja, donde el futbolista lo tiene todo, vive y goza de unas cosas y creo que Modeste me dejó una enseñanza cuando lo tuve como compañero de camerino, que eso tiene que ser secundario en el futbolista. Por las conversaciones que teníamos decía que el futbolista tiende a dañar la esencia del ser humano, por el fanatismo por la fama y prevalece en el camerino lo que no tiene que prevalecer”.

¿Cómo era él en el día a día?

“Llegó con un estatus muy simple, llegaba al camerino con una sonrisa, saludaba a todo el mundo y detrás nos encontrábamos a alguien que había jugado Champions League, que había jugado en el PSG, pero dentro del vestuario no tenía el currículo que él tenía, nunca lo primó dentro del vestuario, fue un personaje sumamente humilde, sencillo y eso me gustó mucho porque fue un modelo que me gustó copiar a futuro y por eso me comporto de esa manera también. Hasta hoy me quedó eso porque cuando vi la noticia sentía mucha tristeza porque son seres humanos de luz, seres humanos felices que vivieron toda su vida en estado de alegría con las personas que se encontraban en el camino, a veces son cosas que uno no entiende pero que pueda Dios recibir de su gloria, pero sí me dio duro”.

¿Qué anécdota tiene con Modeste M’Bami?

“Entre las anécdotas recuerdo que a mí me gustaba mucho tomar café en el Centro Comercial Unicentro y siempre nos encontrábamos en las tardes ahí por coincidencia y era un tipo muy simple, sin muchas pertenencias en sus vestimentas de la manera más sencilla. Él pasaba un rato contigo, conversaba y pasaba un hincha por la espalda y volteaba, lo saludaba, se tomaba la foto, él manejaba una tranquilidad absoluta, la verdad me quedo con eso hasta hoy porque creo que en el fútbol las personas que he admirado han sido las personas sencillas, la grandeza del futbolista debe estar primada por la humanidad y no por la posición o dinero, incluso aún los éxitos o títulos que haya conseguido en su carrera”.

¿Qué lo impresionó a nivel futbolístico de M’Bami?

“Nos causó curiosidad que un camerunés llegue a al fútbol colombiano a través del profesor Juan Manuel Lillo, no entendíamos de pronto cuál era la función que realmente podía complementar dentro del equipo, además que es evidente, Modeste no llega en su etapa más joven, llega más maduro y rápidamente nos empezamos a dar cuenta de espaldas al arco rival jugaba muy bien a primera intención. En el esquema de Lillo en esa época, dejaba a Modeste siempre ubicado en la primera línea de centrales para sacar el balón desde atrás y lo sacaba muy bien, de primera, entonces vimos su facilidad, su visión de juego para jugar de esa manera. No corría porque no le gustaba correr, pero siempre estaba bien posicionado, me gustaba mucho en Modeste que lograba driblar a muchos jugadores con el giro, el control orientado, entonces sabía girar para los costados bien, y eso lo percibían jugadores, hinchas y decían este jugador es distinto, que tiene ya un bagaje y una madurez mental que le permite jugar bien y uno se sorprendía porque lamentablemente aquí pensamos mal y se piensa que un camerunés no iba a tener esa riqueza técnica y terminó sorprendiéndonos a todos dando un buen fútbol”.