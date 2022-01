Otra baja para Millonarios: Emerson Rivaldo Rodríguez se despidió del ‘azul’

Emerson Rivaldo Rodríguez confirmó lo que era ‘un secreto a voces’ y se despidió de los hinchas de Millonarios por intermedio de su cuenta de Instagram.

“Primero darle gracias a Dios porque ha sido él quien obra en mí y me acompaña siempre, por darme la oportunidad de jugar, vivir la experiencia y haber sido parte de este equipo”, manifestó el juvenil de 21 años.

Aunque por ahora, no se confirma el equipo al que va a ir, todo indica que su destino será el Inter de Miami de la MLS, club del cual es dueño David Beckham.

“A mi familia, amigos, mi representante y mis seres queridos que han estado conmigo siempre, esto también es gracias a ustedes que me han hecho crecer como futbolista y como persona”, añadió en el mensaje.

Unas palabras se las dedicó a Alberto Gamero, que depositó el voto de confianza en él: “Gracias al profesor Alberto Gamero por darme a conocer y la oportunidad de debutar, por depositar su confianza en mí”.

Por último, no podía faltar el agradecimiento a la hinchada y personas que hicieron parte de ese ciclo: “Por eso agradezco a las personas que me acompañaron en el camino, cuerpo técnico, los directivos, mis compañeros, a la hinchada, por ustedes me sentí como en casa”.

Emerson Rodríguez debutó con Millonarios en 2020 y convirtió un total de 8 anotaciones con el cuadro 'embajador'.