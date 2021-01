Padrastro de James Rodríguez denunció amenazas por proceso jurídico del Real Sincelejo

Después de conocer que en la Asamblea de Clubes de la Dimayor no se tocó el tema relacionado con Real Sincelejo y mucho menos de la orden del Consejo Superior de la Judicatura de "proceder a adelantar el procedimiento de afiliación del referido club deportivo, COMO UN SOCIO CLASE B, garantizando su participación en los torneos y competencias a que tenga derecho"; este viernes Juan Carlos Restrepo se refirió a dicho tema con 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

Restrepo, padrastro de James Rodríguez, adquirió la ficha de dicho equipo del torneo de ascenso del fútbol colombiano desde hace cinco años, pero no ha podido entrar en competencia. Por esa razón, acudió a instancias jurídicas, que ya han proferido órdenes al respecto.

Hace pocos minutos, Juan Carlos Restrepo habló con Javier Hernández Bonnet, nuestro director general, en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio', y en uno de los apartados hizo una denuncia.

"En este tiempo me han mandado a mi casa cosas de los muertos, sufragios es que se llaman, para que deje ese tema de Sincelejo quieto; pero eso no me va a amedrentar, voy a ir hasta las últimas consecuencias", dijo Restrepo con claridad.

Además, también aprovechó para mandar un mensaje a los dirigentes de la Dimayor. "A ellos les digo que sean razonables. Con respeto, parece que el doctor Jaramillo (Fernando) no leyó la sentencia. Hablando con abogados, me han dicho que en Dimayor tienen la solución fácil, aunque el problema es cada vez más grande".

Hasta el momento, el ente rector del balompié a nivel de clubes en nuestro país no ha realizado ningún pronunciamiento oficial relacionado con Real Sincelejo.