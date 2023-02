Para Santa Fe no hay un mañana, jugará contra Equidad y buscará su primer triunfo en este 2023

Este domingo, continuarán las acciones de la Liga 2023-I de nuestro país y uno de los necesitados es Independiente Santa Fe , equipo que visitará a La Equidad en el estadio Metropolitano de Techo, con el objetivo de conseguir su primer triunfo, resultado le que ha sido esquivo en sus tres partidos previos.

La afición 'cardenal' no da espera y con una nómina que tiene buenos jugadores, ya le exigen al equipo un triunfo que les de una aire, luego de los dos empates y la derrota que registran hasta el momento los capitalinos.

El primer campeón de Colombia no encuentra los caminos y espera que contra los 'aseguradores' todo se de en la cancha. Y es que la mala fortuna también ha estado de su lado, puesto que iniciaron ganando contra Jaguares en la primera fecha y terminaron 2-2. Frente a Independiente Medellín ocurrió los mismo y fue empate 1 por 1. En fecha pasada, el encuentro sí fue para el olvido, múltiples opciones de gol erradas y Deportivo Pasto las dos que tuvo las mandó a guardar al fondo de la red.

Ahora bien, la preocupación no solo pasa por el juego sino también por el manejo de las emociones de los jugadores y todo porque en los tres partidos el león sufrió una expulsión. Contra los 'felinos' fue Kelvin Osorio; frente al 'poderoso' Cristian Marrugo y en el juego con los 'volcánicos' Jose Ajá.

Publicidad

La única buena nueva del conjunto de Bogotá es el regreso a los entrenamientos de Jhojan Torres y Kevin Mantilla, jugadores que estaba en descanso luego de jugar con la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20. Cabe resaltar que el segundo en mención tiene ofertas de clubes del exterior y es poco probable que siga en el 'cardenal'.

Equidad, invicto y un rival difícil de doblegar

El panorama de los 'aseguradores' no es del malo, suma dos empates y una victoria, y no sabe todavía lo que es caer en el presente campeonato. En sus dos primeras salidas no paso del empate frente a Envigado y América de Cali, ya que en ambos encuentros igualó por marcador de 1-1. Kevin Londoño, en el primero, y David Camacho, en el segundo encuentro, fueron los autores de los goles.

Ya en la jornada pasada, los dirigidos por Alexis García se hicieron fuertes en casa y vencieron 2-1 al Independiente Medellín. Joiner Moreno y Didier Bueno fueron los encargados de anotar y darle un triunfo a un equipo que se ubica sexto en la tabla con cinco unidades.

Publicidad

¿Cuándo juegan Equidad y Santa Fe en la Liga 2023-I?

Este domingo, a las 4:10 p.m., el 'verde capitalino' recibirá al 'león', en el estadio Metropolitano de Techo.