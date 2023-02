Paulo Autuori se acordó de Hernán Darío Herrera, tras conseguir la Superliga al derrotar al Pereira

En la noche de este jueves 16 de febrero, Nacional se convirtió en el nuevo campeón de la Superliga del fútbol colombiano luego de vencer al Deportivo Pereira por marcador global de 5-3.

Y, tras los festejos correspondientes, el entrenador verdolaga Paulo Autuori fue a la sala de prensa del estadio Atanasio Girardot para realizar un discurso sobre lo conseguido. Eso sí, sin dar espacio para las preguntas de los periodistas.

De entrada, se refirió al rendimiento de su equipo y dijo: “En la primera parte entramos jugando como si fuera un partido de fin de semana con los amigos. De ninguna manera esto puede volver a pasar. En el segundo tiempo las cosas cambiaron y la actitud del equipo fue fundamental para volver a ser competitivos. Ahí jugamos hacia adelante y cerca del área del rival. Quedo contento, pero no solamente por el título que agranda la historia del club, sino porque hay que tener jugadores que estén comprometidos en competir y jugar bien”.

Además, felicitó al entrenador del Deportivo Pereira y a su dirigido Tomás Ángel, quien fue la figura del partido al convertir dos goles.

“Felicité a Alejandro Restrepo por lo que hizo con sus jugadores. Ellos también realizaron lo que quisieron dentro del terreno de juego (...) Tomás necesitaba marcar goles y lo hizo. Trabaja un montón y es un profesional a carta cabal. Es un joven que es un ejemplo para todo el equipo. Si sigue así conseguirá cosas muy grandes”, agregó.

Tomás Ángel, futbolista de Atlético Nacional - Foto: Nacional Oficial

Pero las cosas no acabaron ahí, ya que dejó un mensaje para los periodistas y también aprovechó la ocasión para expresar su agradecimiento a los extécnicos del equipo antioqueño Hernán Darío Herrera, Pedro Sarmiento y a Carlos ‘Piscis’ Restrepo.

“No voy a contestar a las preguntas que ustedes tienen porque vamos a entrar en ‘bla’ ‘bla’ bla’ y eso no me gusta. En la próxima rueda de prensa sí lo haré, pero quiero mandar un mensaje (mostrando la medalla de campeón) para el profe Herrera, Sarmiento y Piscis los espero en Guarne para darles esto porque es suyo y no mío. Logramos este título por lo que ellos hicieron en los anteriores semestres”, concluyó.

¿Cuántas Superliga tiene Atlético Nacional?

Desde que inició este torneo hace 12 años, este equipo ha sumado tres trofeos en esta competición. El primero de estos llegó en 2012, luego volvió a consagrarse en 2016 y este jueves sumó el tercero a su amplio y destacado palmarés.